V Brně přibude nová mateřská školka. Propojí se ZŠ Sirotkova v Žabovřeskách

Brno, 21. září 2022 – Zcela novou mateřskou školku pro padesátku dětí budou mít v městské části Brno Žabovřesky. Městu se ve spolupráci s žabovřeskou radnicí podařilo zakoupit rodinný dům sousedící s budovou Základní školy Sirotkova. Budovu adaptují pro potřeby mateřské školky a prováží se stávající základní školou Sirotkova. Na tiskové konferenci to dnes oznámil Filip Leder, 1. místostarosta MČ Brno Žabovřesky a Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna.

„Brno dlouhodobě pociťuje nedostatek míst ve školkách. Ani Žabovřesky nejsou výjimkou. Aktuálně bychom potřebovali zhruba šedesát míst nad stávající počet. Proto jsem rád, že ve spolupráci s městem se nám podařilo zajistit prostory pro zcela novou mateřskou školku, která nám chybějící kapacitu téměř naplní,“ řekl místostarosta Filip Leder. Podle něho jde o doslova unikátní počin, neboť nové budovy pro školství se v hustě zastaveném území metropole hledají těžko. „Viděl jsem jako ohromnou a jedinečnou příležitost, když mi ředitel ZŠ Sirotkova Dan Jedlička řekl, že se prodává rodinný dům, který sousedí se základní školou. Ve spolupráci s brněnským náměstkem Petrem Hladíkem se na náš návrh podařilo tuto nemovitost pro Brno zajistit. Díky tomu vybudujeme u této základní školy novou mateřskou školku a obě školská zařízení spolu provážeme,“ doplnil Filip Leder.

„Těším se, že novou mateřskou školku co nejdříve uvítáme do rodiny našich školských zařízení. V Brně nyní funguje 66 základních škola a 138 škol mateřských. Za poslední čtyři roky jsme dokázali navýšit kapacitu mateřinek o 450 míst, ovšem stále ještě v některých spádových oblastech bychom potřebovali počet umístěnek navýšit. Novou mateřskou školku vidím jako další dílek do úspěšné skládačky systému moderního školství v Brně,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. „Na projektu nové mateřské školky oceňuji také to, že od počátku počítáme se synergickým efektem spolupráce se stávající základní školou,““ dodal Petr Hladík.

Město již nechalo připravit studii proveditelnosti. Koncept byl zpracován na základě zkušeností při návrhu jiných mateřských školek a konzultován s vedením ZŠ Sirotkova. Součástí stavby bude i úprava okolí školy a návrh zahrady nové mateřinky včetně herních prvků a horolezecké stěny. Zahrádka by měla vyrůst dokonce i na zelené střeše budovy.