Ve Starém Lískovci přibude nová mateřská škola pro 170 dětí

Brno, 15. srpna 2021 - Didaktické pomůcky pro rozvoj matematické gramotnosti dětí získá 138 brněnských mateřských škol zapojených do projektu Podpora předškolní...

Brno, 11. května 2021 – Brněnská zoologická zahrada spustila na svých webových stránkách rezervaci na prázdninové lesní kluby určené pro děti od 7 do 13 let. Ta...

Brno, 26. dubna 2021 - Ve Starém Lískovci bude nová sedmitřídní školka. Budova pro 170 dětí vznikne v lokalitě Západní brána Brno. S výstavbou by se mělo začít ...

Brno, 23. dubna 2021 - Do prázdných prostor na Jánské 22, které donedávna obývala Střední škola Charbulova, se znovu vrátí studenti (dovolí-li to tedy pandemick...

Brno, 10. února 2021 – Školy jsou zavřené a většina dětí se už několik měsíců opět učí distančně z domova. Co to znamená pro žáky a jejich rodiče? Co dětem bere...