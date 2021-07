Opičí dráha pro děti a nová přístavba pro chov žiraf

Brno, 20. července 2021 - Brněnská zoologická zahrada pokračuje v realizaci projektu expozice pro šimpanze další etapou, kterou je výstavba vnitřního zázemí pro tato zvířata. Aby byl po dobu stavby využitý alespoň venkovní výběh, do kterého zatím zvířata z bezpečnostních důvodů nemohou, poskytne po dobu výstavby dětským návštěvníkům možnost zahrát si na lidoopy.

„Současné zázemí expozice již neodpovídá aktuálním požadavkům na chov šimpanzů, proto teď pracujeme na projektové dokumentaci vnitřních ubikací a jejich napojení na venkovní výběh a pak začneme stavět. Přišlo nám líto nechat návštěvníky se na nový výběh jen tak dívat z návštěvnické stezky. Proto jsme nechali vyrobit certifikovanou šimpanzí hrací lanovou dráhu, kterou po ukončení výstavby umístíme v jiné části zahrady. Velkým úkolem také v následujícím roce bude umístit naši současnou nechovnou skupinu starších šimpanzů a získat za pomoci koordinátora chovu skupinu novou, která bude odchovávat mláďata,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

„Po šedesátimilionové investici do venkovního výběhu jsme jako zřizovatel schválili dalších téměř čtyřicet milionů na zázemí pro šimpanze, ale to bude znamenat minimálně šestnáct měsíců přípravných a stavebních prací. Proto jsem rád, že se návštěvníci na tuto atraktivní část zoo nebudou jen dívat, ale budou moci využívat lávku v korunách stromů, která je součástí expozice a také si tak trochu vyzkoušet pohybové dovednosti lidoopů na lanové dráze,“ řekl náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Od dnešního dne je součástí návštěvnické trasy také nová přístavba žiraf, kde mohou lidé (zejména v chladných měsících roku, kdy nejsou žirafy vypouštěny do výběhu Safari) navštívit a pozorovat tato oblíbená zvířata v jejich zázemí. Po mnoha úspěšných odchovech žiraf síťovaných vznikla potřeba rozšíření jejich chovného zázemí a získání nového chovného samce.

„Investovat chceme nejen do nových projektů, ale také do modernizace expozic stávajících. A to je právě případ přístavby pro chov žiraf síťovaných, kterou jsme postavili za 10 milionů korun. Díky tomu bude mít zahrada zázemí pro nového samce a po delší době se dočká i mláďat. Přístavba totiž nabízí dostatek prostoru pro samice s mláďaty a oddělení samce. Navíc bude přístupná návštěvníkům, což je ideální kombinace,“ řekl náměstek Hladík. „Poté, co nám v roce 2016 uhynul poslední samec, jednali jsme o novém jedinci, kterého se nám podařilo získat v Anglii. Bohužel kombinace brexitu a koronavirové pandemie nám zatím neumožnila ho transportovat do České republiky. Věříme, že se to do konce letošního roku podaří,“ dodal Hovorka.

Dalším herním prvkem, který dnes v areálu zoo startuje, je v pořadí již druhá šifrovací hra pro rodiny, tentokrát s africkou tématikou. „Po pilotní hře „Dotkni se evoluce“ je tato o něco jednodušší a opět ji pro naši zahradu připravila společnost Cryptomania. Věříme, že si krátké setkání s některými africkými zvířaty hráči užijí a zároveň se díky ní projdou po nové lávce u šimpanzího výběhu, ze které je mimochodem vidět až na Brněnskou přehradu,“ pozvala Monika Brindzáková, tisková mluvčí Zoo Brno. Hru najdete zde: https://trails.cryptomania.cz/trail/afrika/ nebo zde: https://trails.cryptomania.cz/afrika

Celkové náklady na jednotlivé projekty:

Venkovní expozice šimpanzů – 59,6 mil. Kč (včetně DPH)

Přístavba zázemí pro chov žiraf – 10,3 mil. Kč (včetně DPH)

Opičí lanová dráha – 600 tis. Kč (včetně DPH)

Plánované náklady na vnitřní expozici šimpanzů – 38,4 mil. Kč

