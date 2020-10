Brno získalo ocenění za podporu zelených střech

Brno, 27. října 2020 - Nejlepší ekologické projekty České republiky opět získaly ocenění. Absolutním vítězem 12. ročníku soutěže E.ON Energy Globe se stala obec Hostětín. Mezi vítězi se umístilo i Brno s projektem podpory zelených střech.

„Udržitelnost a ekologie se stává důležitým tématem stále pro více lidí. Klimatická změna má setrvačnost. To, co změníme teď, se projeví až zhruba za dvacet let. Proto vítám jakékoli chytré ekologické projekty a inovace, s nimiž můžeme začít ihned. Protože i malé projekty nebo jednotlivci můžou dokázat velké věci,“ říká Martin Záklasník, generální ředitel E.ON v České republice.

Do letošního ročníku ekologické soutěže se přihlásilo 302 projektů. Od začátků soutěže, kterou společnost E.ON v České republice pořádá již dvanáctým rokem, je to téměř tři tisíce projektů. O absolutním vítězi i vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala v online hlasování veřejnost. „Ta mohla vybírat z dvanácti projektů, které poslala do finále odborná porota. Letos poprvé porota jednala o finalistech online, a to kvůli covidové situaci, ale hodnotitelé si s tím poradili na jedničku, ač nejstaršímu je 85 let,“ vysvětluje Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON.

Celkovým vítězem 2020 a vítězem kategorie Obec se stal Hostětín

V Hostětíně ve Zlínském kraji už řadu let úspěšně funguje mnoho ekologických projektů. Obec využívá šetrné veřejné osvětlení s moderními lampami, které omezují produkci škodlivého světelného smogu. Fungují zde tři fotovoltaické elektrárny na střeše moštárny a několika rodinných domech. Součástí obce je i výtopna na dřevní štěpku a o čištění odpadních vod se stará kořenová čistička.

„Velice mě potěšilo, že právě Hostětín dostal od veřejnosti nejvíce hlasů a stal se absolutním vítězem letošního ročníku soutěže. Ukazuje se, že i v tak malé obci lze dát dohromady ekologické projekty, které fungují, jsou příkladem udržitelných postupů a ukazují nám, jak zlepšit naše životní prostředí,“ říká Martin Záklasník. Během slavnostního vyhlášení byly oceněny rovněž nejlepší projekty ostatních kategorií.

V kategorii Firma zvítězila společnost Sonnentor, která patří k průkopníkům nejen ve výrobě koření a bylinných čajů, ale také v oblasti trvale udržitelného podnikání. Sonnentor odebírá zelenou energii, provozuje solární elektrárnu a používá firemní flotilu elektromobilů a vozů na CNG.

V kategorii Produkt získal nejvíce hlasů projekt Opravárna. Jedná se o momentálně největší opravárenskou síť v České republice, která sdružuje 1630 opravářů a servisů. Svou činností Opravárna přispívá k naplnění cílů evropského programu Green Deal, který by měl zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodářství.

Vítězem kategorie Stavba se stala moderní klinika budoucnosti Fakultní nemocnice Olomouc. Jedná se o novostavbu II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, která splňuje standardy pasivní budovy. Díky jejímu konstrukčnímu řešení je možné měnit vnitřní uspořádání kliniky podle aktuální potřeby a vývoje ve zdravotnictví. Jedná se o ukázku, jak skloubit potřeby náročného provozu se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Projekt Online kurz Klimatická změna získal ocenění v kategorii Vzdělávání. Kurz je dílem organizace Člověk v tísni, která jej ve spolupráci se společností Educasoft Solutions vytvořila primárně pro učitele 2. stupně základních škol a pro učitele středních škol, ale absolvovat ho může i široká veřejnost. Skládá se celkem z osmi samostatných kapitol, v nichž je možné se seznámit s různými úhly pohledu na projevy klimatických změn.

Letos byla vypsána i speciální kategorie Čistý vzduch. V této nové kategorii získal nejvíce hlasů projekt s názvem Podpora zelených střech v Brně. Brno, jako jediné město v Česku, spustilo dotační program, který pomáhá realizovat soukromým stavebníkům zelené střechy na jejich domech. Vegetační střechy umožní zvýšit plochu zeleně na území města, zadržují vodu a přispívají k čistšímu ovzduší.

„Myslíme si, že kvalita ovzduší je klíčová a chceme dělat vše pro to, aby vzduch v České republice byl čistější. Byli bychom rádi, kdyby se zelené střechy, jaké mají v Brně, objevily i v dalších českých a moravských městech,“ vysvětluje Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON.

Hlavní cenu pro absolutního vítěze v podobě ročního užívání automobilu ŠKODA Octavia iV model Plug-in s hybridním pohonem od společnosti Škoda Auto převzal Jaroslav Boleček, starosta Hostětína. Ostatní vítězové jednotlivých kategorií obdrželi hodnotné ceny od Impact Hubu, společnosti BUDERUS, hobbymarketu HORNBACH a také od energetické společnosti E.ON.