Brněnští žáci budou mít možnost zlepšovat prostředí svých škol

Brno, 25. srpna 2020 – Brněnští žáci budou mít možnost zlepšovat prostředí svých škol. Projekt Participace ve školách navazuje na loňský úspěšný ročník a na pilotní projekt městské části Brno-střed. Radní na svém zasedání doporučili zastupitelům, aby schválili poskytnutí 1,08 milionu korun 27 základním školám.

„Do letošního ročníku projektu Participace ve školách se zapojí celkem 27 základních škol. Každá z nich obdrží 40 tisíc korun, z nichž 35 půjde na samotné projekty a 5 tisíc pro školní koordinátory. O tom, jak peníze nejlépe využít, rozhodnou samotní žáci. Ti navrhnou projekty, které si budou muset obhájit a následně také realizovat. Vše proběhne samozřejmě s pomocí učitelů a Kanceláře participace MMB,“ popsal 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Proces participativního rozpočtu ve školách začíná přípravnou fází, kdy školní koordinátor pověřený ředitelem školy nachystá metodické pomůcky a materiály a seznámí s nimi ostatní učitele a žáky. Školní koordinátor následně s žáky diskutuje a motivuje je k vymýšlení nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si musí sami zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních spolužáků. Navržené projekty jsou poté posuzovány z hlediska realizovatelnosti komisí, která je složená ze zástupců vedení školy.

„K navrženým projektům, které jsou realizovatelné, mohou jejich autoři uspořádat v rámci školy informační kampaň, a to například pomocí videí, fotek nebo plakátů. Jejich cílem je získat co nejvíce hlasů v elektronickém hlasování. Výsledky jsou známy ihned a samotná realizace projektů proběhne co nejdříve, aby žáci viděli výsledky svého snažení,“ doplnil Tomáš Koláčný.

„Mám radost, že se projekt postupně rozšiřuje do většího počtu základních škol zřizovaných městem. Žáci se díky němu zapojí do samotného chodu školy, osvojí si základy finanční gramotnosti a marketingu. Zároveň si budují smysl pro odpovědnost, který následně využijí i v dalším životě,“ dodal radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.