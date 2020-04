Brněnské hřbitovy budou o Velikonocích otevřené, návštěvu ale zvažte

Brno, 5. dubna 2020 - Brněnské hřbitovy o Velikonocích otevřou své brány. Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu ale návštěvníky čeká řada omezení. Zejména senioři by měli zvážit odsunutí návštěvy hrobů svých blízkých na pozdější dobu. I přes všechna opatření je pobyt venku stále potenciálním rizikem pro jejich zdraví.

„Od čtvrtka 9. dubna do pondělí 13. dubna budou Ústřední a židenický hřbitov otevřeny od 7 do 19 hodin. Ostatní příměstské hřbitovy bude možné navštívit od 7 do 21 hodin. Lidé ale musejí počítat s řadou omezení, která mají za cíl snížit riziko nákazy jak zaměstnanců hřbitovů, tak návštěvníků,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Do areálu Ústředního hřbitova se tak lidé dostanou pouze hlavní vstupní branou od zastávky MHD Ústřední hřbitov, vjezdovou branou z ulice Jihlavské a brankou od parkoviště krematoria. Vrátnice Lány je pro vozidla uzavřena. Přístup na pohřebiště je umožněn pouze pěším otevřenými brankami. V Židenicích je otevřeno do 19 hodin, vrátnicí Lány se příchozí dostanou pouze do 15.00 hodin (pondělí až pátek). Branka od zastávky MHD je zavřena trvale.

Nebude možné si vypůjčit nářadí a na hřbitově v Židenicích zůstávají uzavřené toalety. Na Ústředním hřbitově mohou lidé využít mobilní WC. „V období nouzového stavu nefungují pro osobní styk ani kanceláře Správy hřbitovů a zahradnického střediska. Kontakt je možný pouze telefonicky nebo e-mailem. Veškeré informace najdou zájemci na jednotlivých vrátnicích, případně branách, a hlavně na stránkách Správy hřbitovů města Brna www.hrbitovybrno.cz v sekci aktuality,“ přiblížila ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.

Přestože zůstávají brány brněnských pohřebišť otevřené, měl by každý návštěvník zvážit, zda neodloží svoji návštěvu na později. Zejména senioři a lidé se sníženou imunitou by se měli vyhnout kontaktu s dalšími lidmi. Pokud už lidé hroby svých blízkých navštíví, neměli by se shlukovat.