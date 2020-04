Do dvou let by v Bystrci mohla vzniknout další školka

Brno, 11. dubna 2020 – Podle loňského sociologického výzkumu Bydlení v Brně patří Bystrc k lokalitám, kde jsou lidé nejvíce spokojeni s okolím svého bydliště. I to může do této městské části lákat nové obyvatele. S tím je ovšem spojená nutnost zajistit pro ně dostupné služby včetně dostatku míst v mateřských školách. Tuto podmínku by mohla pomoci splnit nová školka při ulici Nad Dědinou.

Brněnští radní dnes schválili výzvu k podání nabídky na projektové práce a autorský dozor stavby mateřské školy při ulici Nad Dědinou v Bystrci. Budova plánované trojtřídní školky pro 84 dětí bude dvojpodlažní, součástí bude kuchyně pro přípravu přesnídávek a obědů. Areál dotvoří zahrada s hřištěm, pískovištěm, prolézačkami, houpačkami a dalšími hracími prvky. Počítá se i s parkovištěm.

Náklady na zpracování všech stupňů projektové dokumentace, tedy dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, pro provádění stavby a projekt interiéru, a dále výkon autorského dozoru by neměly přesáhnout přibližně 2,3 milionu Kč bez DPH, samotná stavba by měla stát asi 49,4 milionu Kč bez DPH. Školka by se měla stavět mezi lety 2020 a 2022.

„Na kritický nedostatek míst v mateřských školách v Bystrci související s demografickým vývojem obyvatelstva a s masivní developerskou aktivitou jsme reagovali už otevřením druhé budovy Mateřské školy Kamechy v roce 2017. Nyní chceme k dosavadním šesti veřejným školkám v Bystrci přidat další. Celkem by letos město Brno do oprav a výstavby škol a školek mělo investovat více než 200 milionů korun,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.