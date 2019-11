Brno zrekonstruuje dva bytové domy a mateřskou školu

Brno, 5. listopadu 2019 - Město Brno zrekonstruuje dva bytové domy v ulicích Vlhká a Vranovská. Vzniknout by zde mělo 37 startovacích a sociálních bytů. Plánované náklady činí 84,5 milionu korun. Opraví se také bývalá Mateřská škola Pod Nemocnicí na polyfunkční objekt – mateřskou školu a bytový dům s pečovatelskou službou. Náklady projektu jsou 74 milionů korun.

U první rekonstrukce domu Vlhká 179/22 byl vybrán zhotovitel, kterým je stavební společnost KALÁB, s. r. o. Předpokládané náklady na opravu činí 32 milionů korun s DPH. Noví obyvatelé domu by byty mohli začít užívat začátkem roku 2021.

„Naším záměrem je provést celkovou rekonstrukci tohoto bytového domu na Vlhké. V pětipatrovém objektu vznikne celkem 17 bytů o velikostech 1+kk, 2+kk, 2+1 a 3+kk, z nichž 9 bude startovacích a 8 sociálních. V objektu bude vybudován výtah ve dvorní části,“ upřesnil náměstek pro oblast bydlení Oliver Pospíšil. „Čtyři byty z celkového počtu jsou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ve dvorní části bude vysázena zeleň a vybudováno posezení pro obyvatele domu,“ dodal náměstek primátorky Oliver Pospíšil.

U druhého projektu se jedná o rekonstrukci zděného řadového bytového domu z roku 1892. Budova na Vranovské 1a se skládá ze dvou částí. Hlavní uliční část je propojená s dvorním pavlačovým traktem společným prostorem se schodištěm. Celkem se zde nachází 16 bytových jednotek, z toho 12 bytů 1+1, čtyři byty 3+1 a čtyři nebytové prostory. Dům je ve špatném stavebně-technickém stavu, který neumožňuje jeho užívání. Byty jsou vybydlené a zdevastované, ve dvorní části domu se propadly stropy.

„Rekonstrukcí domu zde vznikne 8 startovacích bytů pro mladé o velikosti 1+kk a 12 bytů pro seniory o dispozicích 1+kk až 2+kk. S ohledem na budoucí starší obyvatele zde přistavíme i výtah. Předpokládáme, že projekční a stavební práce vyjdou na 52,5 milionu korun,“ nastínil Oliver Pospíšil.

Dvorní trakt, který je v nevyhovujícím stavu, bude částečně ubourán. Kvůli vlhkosti bude objekt sanován a bude nutné provést i jeho statické zajištění. Dále se stavbaři budou věnovat novým vnitřním rozvodům, příčkám, vymění okna a dveře, vyspraví omítky a celý dům zateplí. V prvním podlaží směrem do ulice bude vytvořen nebytový nebo obchodní prostor, v zadní a dvorní části pak technické zázemí domu a sklady k bytům. Další čtyři podlaží budou identická. V každém bude pět bytů, z toho tři v uliční části budou sloužit pro seniory a dva ve dvorním traktu jako startovací byty. Nyní se zpracuje projektová dokumentace, poté se bude vybírat zhotovitel. Stavět by se mohlo od jara 2021 a první nájemníci by na Vranovské mohli bydlet v druhé polovině roku 2022.

Třetím projektem je rekonstrukce a nástavba bývalé Mateřské školy Pod Nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt – mateřskou školu a bytový dům s pečovatelskou službou. Předběžné náklady přestavby jsou 74,166 milionu korun včetně DPH. Radní dnes schválili zhotovitele stavebních prací, a to firmu IMOS Brno, a. s.