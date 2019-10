Kancelář městského architekta má kuchařku pro lepší ulice a náměstí

Brno, 23. října 2019 – Pryč s nevzhlednými místy v Brně. Nová kniha popisuje recepty, jak tvořit ulice, náměstí nebo parky, kde se budou lidé cítit příjemně a bezpečně. Sloužit má především městu a městským částem jako východisko pro zadávání úprav a rekonstrukcí veřejného prostoru. Zároveň má být průvodcem pro architekty, projektanty i širokou veřejnost. Knihu Principy tvorby veřejných prostranství napsal tým Kanceláře architekta města Brna (KAM). Lidé si ji teď mohou zdarma stáhnout na webu kanceláře.

Knihu v minulém týdnu společně s KAM slavnostně pokřtila městská architektka Litomyšle a Tišnova Zdeňka Vydrová, podle které má dokument ukazovat různé směry v procesu tvorby prostranství a zároveň vytvářet prostor pro další diskuzi: „Kniha by měla být základní čítankou pro odbornou veřejnost. Měla by být inspirativním katalogem malých i velkých cílů, které mohou proměnit město Brno a jeho veřejná prostranství.“

Kniha se rodila téměř tři roky a pracoval na ni tým deseti autorů a více jak dvaceti spolupracovníků. Ukazuje velké množství dobrých i špatných příkladů veřejných prostranství, a to pomocí fotografií a diagramů s doprovodným popisem. Více jak dvě třetiny příkladů jsou z Brna, autoři se ale inspirovali také v okolních evropských městech. V deseti kapitolách se věnují například uspořádání ulic a náměstí, zeleni a ochraně stromů, hospodaření s dešťovou vodou, dopravní infrastruktuře a technickým sítím, ale i umístění a vzhledu laviček, odpadkových košů, pouličních lamp, antoníčků nebo typům dlažby.

„Aby mohlo město jako hlavní investor vytvářet kvalitní místa, je potřeba, aby jasně vědělo, co chce a kam směřuje. Principy nejsou normy, ani předpisy, ale představují názor Brna na to, jak mají jeho veřejná prostranství vypadat,“ shrnul cíl dokumentu vedoucí oddělení veřejného prostoru KAM David Zajíček.

Dokument by měli využívat především zástupci města, městských částí a organizací. Usnadnit práci by měl také projektantům a architektům. V následujících týdnech jim proto pracovníci KAM plánují knihu představit a předat.

„Nechceme, aby to byla další kniha, kterou si založíte do poličky. Naší snahou je, aby se k ní uživatelé stále vraceli a aby ji využívali. Ať už půjde o malé úpravy, opravy dlažby, laviček či košů, až po větší rekonstrukce ulic a náměstí nebo zcela nové projekty, vždy doporučujeme se do ní podívat ještě před přípravou zadání,“ doplnil ředitel KAM Michal Sedláček.

Principy KAM plánuje uplatňovat také v praxi při navrhování úprav stávajících veřejných prostranství, například Mendlova náměstí, nebo při plánování nové čtvrti Trnitá, pro kterou aktuálně připravuje aktualizaci územní studie.

Principy tvorby veřejných prostranství jsou zdarma ke stažení na webu kambrno.cz/principy