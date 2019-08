Na MUNI se výrazně snížil počet studentů na jednoho učitele

Brno, 31. srpna 2019 – Výrazný posun v jednom ze základních ukazatelů kvality je výsledkem osmiletého působení Mikuláše Beka na pozici rektora Masarykovy univerzity. Celkový počet studentů této vysoké školy se podařilo snížit z více než 44 tisíc v roce 2011 na současných necelých 32 tisíc. Tento pokles se pozitivně projevil v počtu studentů připadajících na jednoho učitele, kteří se tak mohou jednotlivým studentům věnovat intenzivněji.

V průměru tak nyní na jednoho pedagoga připadá na Masarykově univerzitě 19 studentů, zatímco před osmi lety to bylo více než 27 studentů. Právě vyšší počet studentů připadajících na jednoho učitele, než je pro univerzity tohoto typu mezinárodně obvyklé, zhoršoval v minulosti postavení školy v celosvětových žebříčcích.

„Podařilo se nám včas a správně reagovat na vývoj populační křivky a pobídku ministerstva školství, které umožnilo postupné snižování celkového počtu studentů při zachování adekvátního počtu pedagogů,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který po vypršení dvou funkčních období po sobě předá 1. září řízení školy nově zvolenému nástupci Martinovi Barešovi. Zlepšení poměru počtu studentů na učitele podle Beka umožní pedagogům nejen lépe učit, ale také se více věnovat výzkumu. Z pohledu studentů je zásadní také změna nabídky studijních programů, které univerzita pod Bekovým vedením akreditovala.

Kvalita vzdělávání spolu s vytvořením lepších podmínek pro rozvoj vědy a výzkumu a internacionalizace jsou prioritami i nastupujícího rektora Bareše. „Máme-li vážně přistupovat k ambici posunout se v mezinárodních žebříčcích, musí být jedním z důležitých sledovaných parametrů mezinárodní viditelnost výzkumu,“ řekl Bareš. Jeho cílem je, aby Masarykova univerzita v prestižních světových žebříčcích vysokých škol pronikla do první pětistovky a do roku 2030 byla nejlepší univerzitou v Česku. Ve svém působení v čele univerzity se chce zaměřit nejen na kvantitativní, ale i na kvalitativní cíle.

„Sdílím názor, že o univerzitě je správnější hovořit jako o místě vzdělávání než jako o místě vyučování; přičemž pojem vzdělání označuje něco vyššího, co utváří lidského ducha a charakter a co člověku umožňuje vést odpovědnější a reflektovaný život,“ uvedl ve svém programovém prohlášení před zvolením do funkce rektora Bareš, který je původní profesí neurolog. Od loňského roku vede jako děkan lékařskou fakultu a má zkušenosti i z vedení univerzity, kde v letech 2011–2018 působil nejprve jako prorektor pro rozvoj a poté prorektor pro akademické záležitosti.

Zdroj: MUNI