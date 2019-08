Kino Art otevře po dvouleté rekonstrukci a oslaví 100. narozeniny

Brno, 14. srpna 2019 - Kino Art se po rekonstrukci vrací na své působiště na Cihlářskou 19. V pátek 13. září proběhne slavnostní znovuotevření, na které bude navazovat maraton filmů, jenž zároveň oslaví i 100 let Kina Art.

Rekonstrukce byla plánovaná původně jen na několik měsíců, nakonec se z důvodu nálezu azbestu protáhla až na dva roky. Tuto dobu Kino Art strávilo nejdříve v sociálním reaktoru Distillery na Pekařské, pak se přesunulo do Galerií TIC na Radnickou 4. Na ní ovšem nekončí – i po návratu na Cihlářskou se tam budou konat nepravidelné projekce, zejména v rámci festivalů.

V Kině Art na Cihlářské se diváci mohou těšit na přebudovaný prostor foyer s novou pokladnou či na opravené a rozšířené toalety. Upraven byl také malý sál, ve kterém je nyní také klimatizace. Drobných úprav se dočkal i velký sál. Kino Art je navíc také konečně plně bezbariérové. Do kina se vrátí v lehce pozměněné podobě také oblíbená kavárna Café Art. „Byla to hromada práce, ale Art za to určitě stojí," dodává vedoucí Kina Art Milan Šimánek.

První projekce ve znovuotevřeném kině proběhne v pátek 13. září v 19.00, promítán bude legendární němý film Východ slunce, a to za doprovodu živé hudby Duncana Hendyho. Ta bude v provedení smyčcového kvarteta IQ a klavíru Jany Nevoralové, dirigovat bude Gabriela Tardonova. Ve 22.00 odstartuje filmový maraton, který poběží v obou sálech až do nedělní půlnoci a divákům nabídne 100 hodin filmu.

„Toto číslo není náhodné, v roce 1919 začal Art promítat vůbec poprvé, a proto těchto 100 let oslavíme právě 100 hodinami filmu," vysvětluje Šimánek. Program bude tvořen oblíbenými snímky z dějin české a světové kinematografie i aktuálními hity, které kino nemohlo vzhledem k uzavření hrát. Nebudou tedy chybět filmy jako Bohemian Rhapsody, Avengers nebo klasiky Casablanca a Kouř.

Diváci budou mít možnost zakoupit akreditaci na celý maraton i na jednotlivé filmy. A ti, kteří stráví v sálech nejvíce času, mohou vyhrát permanentku do kina. Kino Art má tradici klubového kina náročného diváka, k ní se hrdě hlásí a zve všechny návštěvníky, ať jsou nároční s ním. Opět od 13. září.