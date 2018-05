Zoo Brno přenesla divočinu do nákupního centra

Brno, 31. května 2018 - Návštěvníci nákupního centra se mohou na výstavě Divočina v centru podívat na africkou savanu s pobíhajícími lvy nebo na poloostrov Kamčatka obydlený medvědy. V místě centrálního rondonu je realisticky představená příroda dané krajiny, na přilehlých obrazovkách je navíc možné sledovat lvy konžské, medvědy kamčatské i animaci nového vstupu do Zoo Brno.

V okolí expozice jsou rozmístěné bannery o záchranných programech zoo (orel východní, jeřáb mandžuský, Kura Kura – želvy v ohrožení) a programech SEV Hlídka, které se soustřeďuje na ekologickou výchovu dětí a osvětové akce.



Součástí výstavy je také soutěž o zážitkové programy, vstupenky do Zoo Brno a dárkové poukazy do Galerie Vaňkovka. Stačí si vzít soutěžní kartu, vyplnit ji a vhodit do připraveného boxu. Výherce se pak může na jednu hodinu stát ošetřovatelem žiraf, lemurů či tapírů.



Expozice upozorňuje i na stinnou stránku lidského chování vůči zvířatům. Díky nadačnímu fondu WILD AFRICA jsou zde informační panely a fotografie, které upozorňují kromě jiného na negativní důsledky trofejního lovu zvířat v Africe. V informačním stánku je pak možné podepsat petici Stop zabíjení zvířat – zákaz dovozu trofejí.

„Touto výstavou chceme nejen zviditelnit činnost Zoo Brno, ale také poukázat na záchranné programy, na kterých se podílíme. Ukázat lidem v ruchu obchodního centra, že příroda je nesmírně důležitá a že je nutné se o ni starat, chránit ji a zachovat pro další generace,“ řekl ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.