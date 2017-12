RHK Brno doporučuje městu: Odsunuté nádraží bude levnější a rychleji

Brno, 19. prosince 2017 - Představenstvo Regionální hospodářské komory Brno (RHKB) doporučuje vedení města Brna, aby schválilo modernizaci železničního nádraží v odsunuté poloze ve variantě Řeka. Podle představenstva komory je tato možnost výrazně levnější, rychleji realizovatelná a je u ní větší šance na získání evropských dotací. Komora to píše v dopisu primátorovi města Brno Petru Vokřálovi. Podnikatelé schválili svoje doporučení na základě výsledků studie proveditelnosti.

Podle představenstva RHK Brno je setrvání nádraží v centru pod Petrovem pro podnikání i občany mimořádně nekomfortní. Pokud naopak vyhraje varianta odsunutého nádraží, tak se v dohledném časovém horizontu zlepší dostupnost Brna. „Dlouhá léta odkládané řešení rekonstrukce brněnského železničního uzlu v reálné, časově dostupné a finančně výhodnější variantě Řeka dává velký prostor pro podnikání v naší moravské metropoli. Pomůže to dalšímu rozvoji města v návaznosti na vysokorychlostní tratě, které jsou v mnoha zemích už standardem,“ uvedl předseda představenstva RHK Brno Ladislav Chodák.

Podle něj lze očekávat, že stát na realizaci celé investice pošle více než 40 miliard korun, jež vyřeší nejen problém železniční dopravy, ale umožní i další rozvoj města. „Peníze sice nepřijdou hned, ale ve variantě pod Petrovem jsou v nedohlednu,“ myslí si Chodák. Dnes desetiletý školák podle něj dostane nové nádraží ke své plnoletosti a jako dospělý bude moci cestovat po světě, šedesátník se nového nádraží dočká jako aktivní senior a bude moci jednoduše cestovat po regionu. Lepší dopravní dostupnost ovšem dle Chodáka zajistí obě varianty nového nádraží, v případě napojení na vyskorychlostní tratě je ale výhodnější varianta u řeky.

Podle představenstva RHK Brno, která sdružuje více než 400 firem, nabídne odsunutí brněnského železničního uzlu rozšíření centra města, jež musí být využito intenzivně a zároveň přitažlivě. Přesun nádraží vrátí do života také řeku Svratku. Dnes odříznuté území se pak propojí s okolními čtvrtěmi. „Zodpovědné město s ambicemi růstu nesmí ztrácet čas,“ apeluje na brzké rozhodnutí Chodák.

Otázka budoucnosti nového brněnského železničního nádraží se v Brně řeší několik desítek let. Zatím posledním krokem v tomto směru bylo zveřejnění studie proveditelnosti, která měla porovnat dvě varianty – jeho přemístění blíže k řece Svratce do míst dnešního dolního nádraží, nebo ponechání nádraží v centru města pod Petrovem.

Ze studie proveditelnosti, již si dala zpracovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), vyplývá, že nové brněnské nádraží lze postavit jak v centru, tak v odsunuté poloze v místech dolního nádraží. Dalším zřetelným faktem je, že Brno nové nádraží potřebuje, protože to současné ani při modernizaci nezvládne předpokládané přibývání vlaků. Brno, Jihomoravský kraj, stát a SŽDC mají do začátku příštího roku čas na to, aby varianty posoudily, a následně mohla o té konečné rozhodnout vláda. „Je nutné ukončit desítky let diskuzí a vybrat jednu z variant a začít už konečně stavět,“ uzavřel k tématu Chodák.