Spolek Hurá na výlet začal spolupracovat s Brnem-střed na volnočasových akcích pro seniory

Brno-střed, 26. července 2017 – Rada městské části Brno-střed schválila podpis Memoranda o spolupráci, čímž deklaruje vůli ke vzájemné spolupráci při podpoře seniorů a hendikepovaných osob, a to podílením se na zajištění provozování kulturních a společenských aktivit pro tuto cílovou skupinu osob.

"Po velkém úspěchu vloni i letos radnicí pořádaného zájezdu do veřejnosti nepřístupných reprezentativních prostor Pražského hradu jsme hledali, jak nabídku smysluplného trávení volného času našich seniorů a hendikepovaných rozšířit. Proto letos navazujeme spolupráci s chrudimským spolkem Hurá na výlet. Jelikož poptávka je velká, jednáme s nimi o dalším rozšíření aktivit," vysvětluje myšlenku spolupráce se spolkem Svatopluk Bartík, radní MČ Brno-střed.

Fakticky jde o spolupráci například při pořádání cenově výhodných autobusových zájezdů pro seniory a hendikepované. Za pouhou stokorunu pojedou v letních měsících naši senioři a hendikepovaní na některý ze tří fyzicky nenáročných výletů po krásách jižní Moravy (viz: http://www.huranavylet.info/kraje-vylety/jizni-morava/). Konkrétně na zámek do Boskovic, do Malovaného sklepa v Šatově a na vinobraní do Mikulova.

„Po oznámení v červnovém Zpravodaji městské části Brno-střed jsou však zájezdy již vyprodány a pro příští rok se pokusíme společně připravit větší počet zájezdů,“ dodává Bartík.

Na 7. září 2017 radnice se spolkem ještě společně připravuje odpolední dechovkový koncert kapely Stříbrňanka. Koncert se uskuteční v rámci festivalu UPROSTŘED.

Memorandum o spolupráci bude uzavřeno na dobu čtyř let, během nichž budou radnice a spolek společně organizovat mnohé další výlety a volnočasové akce hlavně pro obyvatele městské části Brno-střed.



„Letní zájezdy, které jsme se Spolkem Hurá na Výlet! připravili, byly téměř obratem obsazené, takže se nám opět potvrdilo, že aktivity pro naše seniory má smysl připravovat a memorandum můžeme sÂÂ klidným svědomím podepsat,“ hodnotí spolupráci Martin Landa, starosta MČ Brno-střed.

Public relations Nenechte se utopit v dluzích z podnikání, zvolte oddlužení Zkusili jste podnikat a nevyšlo to podle vašich představ? Spadnout do dluhů je snadné, jak se z nich ale dostat ven? Oddlužení OSVČ je jedna z posledních příležitostí, jak se znovu postavit na nohy. Využijte ji. Celý článek...