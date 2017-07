Z brněnského trhu mizí dostupné byty, na ty drahé nemají lidé peníze

Brno, 17. července 2017 - V letošním prvním pololetí se propadly prodeje nových bytů v Brně. Zájem o bydlení lidé stále mají, ale byty skoro došly. V nabídce mají stavitelé v Brně aktuálně posledních 277 nových bytů, cenově dostupné mezi nimi tvoří už jen naprosto zanedbatelnou část. Problémy s brněnským územním plánováním vedou k tomu, že se skoro nestaví. Celkem si Brňané pořídili za uplynulých šest měsíců 518 nových bytů, zatímco za stejné období loňského roku jich bylo 907. Údaje vyplývají z pravidelné analýzy brněnských novostaveb společnosti Trikaya.

„Jsme v paradoxní situaci, kdy lidé mají peníze, chtěli by si nové bydlení pořídit, ale nemají si v Brně z čeho vybírat,“ říká ředitel Trikaya Alexej Veselý. „Výsledkem je, že cenově dostupné byty z trhu skoro zmizely, na ty dražší lidé nemají a průměrné ceny nabízených bytů stále rostou. V loňském prvním pololetí stál nový byt v Brně průměrně 3 miliony a 150 tisíc korun, dnes je to o 450 tisíc víc – cena se vyšplhala na 3,6 milionu korun. Nejistota spojená s územním plánováním vede k tomu, že se nestaví, a silně to pociťují především lidé, kteří si chtějí byt koupit.“



Počet volných nových bytů je velmi omezený, například zájemci o nové garsoniéry v Brně najdou pouze 63 volných bytů. Přitom ještě vloni jich v nabídce bylo téměř třikrát více. Právě o garsoniéry je stále velký zájem a v posledních měsících tvoří třetinu všech prodejů. Další třetinu tvoří byty dvoupokojové. Bytová dispozice 3+kk představuje 20 % všech prodejů a zbylých 10 % procent připadá na větší byty.

Z omezené nabídky mizí velmi rychle především levnější byty. Průměrná cena bytů, jež jsou aktuálně v nabídce, vzrostla na 61 200 Kč za metr čtvereční. Ve srovnání s Prahou jsou brněnské ceny ale stále zhruba o čtvrtinu nižší. Dle údajů společnosti Trigema byla v prvním čtvrtletí průměrná cena za metr čtvereční v pražské novostavbě 82 400 Kč.

V průběhu loňského roku z nabídky stavitelů postupně mizely byty s cenou do 50 000 Kč za metr čtvereční. V uplynulých měsících nejenže tyto nejlevnější byty v Brně zmizely z nabídky úplně, ale výrazně ubylo také bytů s cenou do 60 000 Kč za metr.

Velká část problému s bytovým trhem je způsobena dlouhými schvalovacími procesy nových staveb a nefunkčním územním plánováním v Brně. Územní plán z roku 1994 byl do roku 2011 upravován změnami tak, aby splňoval potřeby rozvoje města. Od roku 2011 ale neproběhla žádná změna územního plánu, která by vytyčila nové území pro rozvoj. Dlouhodobé změny měla vyřešit aktualizace územního plánu, jež vstoupila v platnost v roce 2014. Na začátku roku její platnost ale zrušil soud.