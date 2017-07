Na Špilberku začíná rekonstrukce

Brno, 17. července 2017 – Na hradě Špilberku začíná dlouho očekávaná rekonstrukce vodojemů a severního přístavku. V prostorách jeho někdejších vodojemů vznikne prostor pro lapidárium, rekonstrukce severního přístavku zase znamená nový komfortní vstup do kasemat a nové zázemí pro restaurátorské dílny. Uvnitř vodojemů ve východním opevnění hradu se vybuduje dlouho plánované lapidárium, tedy expozice kamenných artefaktů. Lidé v ní uvidí sochy, náhrobky nebo cenné kamenné prvky ze zbouraných brněnských památek. Nová chystaná expozice Muzea města Brna ponese název „Chrám kamene“.

Kvůli rekonstrukci je proto dočasně uzavřen prostor za vstupní branou ze směru od ulice Husovy, včetně bastionu s bustou Raduita de Souches. Pro návštěvníky to znamená, že do areálu hradu vstoupí pouze vjezdovou branou od ulice Gorazdovy (tedy branou u jezírka v parku). Návštěvníci, kteří půjdou na hrad z centra města, se k bráně dostanou podél jižního opevnění po vyznačené trase. Nejpohodlnějším způsobem, jak se dostat na Špilberk, je autobus. Jezdí z centra města ze zastávky Česká (z rohu Joštovy a Moravského náměstí) nebo z náměstí Míru. Přijíždí přímo k přístupové bráně.

Rekonstrukce se dotkne i vstupu do kasemat, hlavního lákadla Špilberku. Po dobu oprav se do nich výjimečně vstupuje z malého nádvoří. Otevírací doba zůstává stejná, provoz hradu se nijak nemění – návštěvníci nepřijdou o výstavy ani o kulturní akce. Práce by měly být dokončeny v říjnu 2018. Projekt s názvem „Vybudování lapidária a odborného zázemí národní kulturní památky Špilberk“ přijde na necelých 93 milionů korun. 90 % nákladů pokryje dotace z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví.