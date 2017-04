Začátek jara ve vile Stiassni bude patřit dětem i dospělým

Brno, 2. dubna 2017 - Oslava Velikonoc, divadelní prohlídky vily i výstava o moderní architektuře – to vše čeká na návštěvníky, kteří v dubnu zavítají do vily Stiassni v brněnských Pisárkách.

Po úspěšném představení Nebezpečných známostí na konci ledna se do vily, v pátek 7. dubna, vrací tento milostný mnohoúhelník v podání divadelní a šermířské skupiny Exulis, která zcela netradičně, a vile doslova na míru, příběh zasadila do 30. let minulého století. Příběh všichni v originále známe zasazený do prostředí barokní noblesy. Pouze návštěvníci vily se ale mohou těšit na věhlasného milovníka Valmonta coby elegána z dob první republiky či na intrikánku madam de Merteuil se šarmem a grácií moderní ženy.



Termín: 7. dubna 2017, začátky představení: v 17, 18, 19, 20 a 21 hodin. Nutná rezervace.



Další, již úspěšně ověřenou, akcí budou Velikonoce u paní Hermíny. Během Velikonočního pondělí 17. dubna se v zahradě vily objeví nespočet schovaných vajíček. Tuto tradici slavení Velikonoc ve vile zavedla již paní Hermína, původní obyvatelka vily, která vajíčka schovávala pro svoji dcerku a pro děti svých zaměstnanců. Nejen děti, ale i dospělí mohou zkusit své štěstí při hledání a strávit ve vile tak trochu jiné Velikonoce. Pro rodiny s dětmi budou připraveny také speciální komentované prohlídky vily.

Termín: 17. dubna, od 10 do 16 hodin. Na prohlídky vily nutná rezervace.



Zájemci o moderní architekturu se mohou těšit na novou výstavu s názvem Dobřichovické vily – sídla pražské honorace, která je zasvěcena fenoménu příměstské vilové lokality v blízkosti hlavního města Prahy. Zdejší soubor vilové si dodnes uchovává estetickou kvalitu a architektonickou hodnotu původního uceleného souboru staveb, jaký v jiných lokalitách v okolí hlavního města nemá obdoby. Výstava je netradičně rozdělena do dvou brněnských vil. Ve vile Löw-Beer se zaměří na architekturu 19. století, vila Stiassni představí stavby meziválečné.

Termín: 31. března – 25. června 2017. Vstup v rámci vstupného do zahrady.