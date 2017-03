45 tisíc popelnic a kontejnerů v Brně čeká čištění

Brno, 24. 3. 2017 - Po brněnských ulicích začíná tento týden jezdit speciální vozidlo na mytí kontejnerů a popelnic. S jeho pomocí společnost SAKO očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. Vymývání bude probíhat v období od března do října, kdy bude očištěno více než 45 tisíc odpadových nádob.

Na čištění popelnic SAKO využívá speciální vozidlo Mercedes-Benz, které je vybaveno mycím zařízením a vyklápěčem odpadových nádob. „Čistění tak můžeme provádět během standardního svozu odpadu bezprostředně po vysypání popelnice. To znamená, že v jednom vozidle nádobu vyprázdníme a současně ji vymyjeme. V praxi se nám ale více osvědčil postup, kdy nádoby nejdříve vyprázdníme jiným vozidlem a umývají se již prázdné,“ popsal ředitel společnosti SAKO Jiří Kratochvil.

Mytí jedné popelnice trvá šest až deset vteřin a používá se k němu horká voda bez saponátů vstřikovaná do nádoby pod vysokým tlakem. Znečištěná voda se zachytí do sběrné vany a poté je odčerpána do samostatné nádrže. Po umytí stanoveného počtu nádob se znečištěná voda odváží do jímky odpadních vod v sídle společnosti SAKO v Černovické ulici.

Vymývání popelnic není v ČR zcela běžnou službou. Ve městě Brně je součástí systému nakládání s komunálním odpadem a je tedy zahrnuté v poplatku za odpad.