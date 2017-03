Technické sítě Brno instalují LED svítidla

Brno, 15. března 2017 - S nástupem jarního počasí zahájili pracovníci Technických sítí Brno montáž zhruba dvou stovek LED svítidel zakoupených na sklonku loňského roku. Ta například v městské části Útěchov nahradí 74 již zastaralých výbojkových svítidel, jejichž stáří se pohybuje kolem pětadvaceti let.

Výhodou LED svítidel, jejichž počet se v Brně bude každým rokem zvyšovat, je především značná úspornost. Zatímco stará výbojková světla v této MČ měla příkon 65 W, příkon LEDky je zhruba o 20 W nižší, navíc je každé svítidlo vybaveno autonomní regulací, což v nočních hodinách, tj. po 22.hodině zajistí další úsporu elektřiny. Nová světla budou v teplé bílé barvě s tzv. teplotou chromatičnosti 3 000 K.

LEDky již nahradily svítidla se stínítky typu „koule" s nežádoucím rušivým světlem u sadových stožárů umístěných na Žerotínově náměstí. Letos by Technické sítě Brno (TSB) měly instalovat dalších zhruba 900 LED svítidel. V rámci obnovy veřejného osvětlení nahradí v určených lokalitách dosluhující sodíková světla instalovaná do roku 1993. O ceně rozhodne právě probíhající výběrové řízení. Nová svítidla mají deklarovanou životnost zhruba sto tisíc hodin, což je asi pětadvacet let.

Adamovská ulice před a po instalaci LED svítidel

Brno patří již v současnosti se svým veřejným osvětlením k nejúspornějším městům v tuzemsku. Přínosem LEDek se však nestane jen další úspora energie. Moderní svítidla budou volena tak, aby svými parametry a konstrukčním tvarům zamezila rušivému světlu. Jedním z požadavků výběrového řízení je i to, aby LED svítidla byla modulárního charakteru, tedy aby se skládala z několika částí, které nebude problém podle potřeby jednotlivě nahradit, a aby tok světla směřoval dolů, nikoliv do stran a nahoru. Vzhledem k rychlostí vývoje na trhu u tohoto druhu svítidel by pak u lamp mělo být snadné vyndat např. LED čipy a vyměnit je za novější typ, energeticky úspornější, a přitom výkonnější.

Nyní TSB ovládá soustavu veřejného osvětlení pomocí zapínacích rozvaděčů, které řídí jednotlivá svítidla. V budoucnu je v plánu s jednotlivými svítidly komunikovat samostatně. V současnosti je totiž nutné sepnout soustavu svítidel, aby bylo možné odhalit to vadné. Nově bude svítidlo v provozu samo hlásit, že má závadu.

