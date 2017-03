Pozvánka na konferenci Rise and Shine - Life Balance

Brno, 14. 3. 2017 – V Brně se dne 18. 03. 2017 v Kampusu Bohunice Masarykovy univerzity uskuteční první ročník studentské konference osobního rozvoje Rise and Shine - Life balance, která je určena zejména pro všechny studenty a absolventy VŠ. Akce propojuje špičkové lektory, inspirující osobnosti a aktivní mladé lidi, kteří na sobě chtějí pracovat. Na konferenci vystoupí 6 lektorů a osobností ze světa osobního rozvoje, byznysu a koučinku, jakými jsou například Robert Krause, psycholog a autor několika knih, který působí ve Slovenské akademii věd a vyučuje na Univerzitě Komenského v Bratislavě, nebo Matúš Svinčák, fitness trenér, pohybový kouč a organizátor workshopů bosé chůze a běhu v celém Česku i na Slovensku.

Program zahájí přednáška Daniela Gamrota, lektora osobní produktivity a prvního Čecha oceněného titulem Evernote Certified Consultant: “Produktivitu práce považuji za zcela klíčovou proto, abych se mohl věnovat naplno činnostem, které jsou pro mě v životě na prvním místě,” říká úspěšný podnikatel a šéfredaktor základny osobního růstu Mít vše hotovo, který kromě školení manažerů a ředitelů firem zároveň stíhá aktivně cestovat, trávit čas v přírodě nebo třeba u dobré kávy s přáteli. Na konferenci se podělí o svoje osobní know-how, jak využívat myšlenkové mapy a jak efektivně pracovat s digitálními technologiemi.

Nově bude uveden blok O2 SmartUp Talk, kde promluví ambasadoři programu o svých projektech.

Cílem konference je ukázat mladým lidem cestu osobního rozvoje tak, aby měli více času a příležitostí dělat to, co je bude nejvíce naplňovat, ať už je to vysněná práce, nebo vlastní prosperující podnikání. Celodenní akce umožní studentům vyslechnout si inspirativní příběhy i konkrétní postupy, jak správně dobít energii, vybudovat si pevné návyky a udržovat zdravý životní styl, sladit práci a studium i jak si dokonale zorganizovat svůj čas. Všechny tyto postupy a nástroje jsou klíčem ke spokojenému a šťastnému životu a na konferenci se je naučí přímo od známých osobností, kteří jsou špičkami ve svých oborech! Více informací lze najít na webových stránkách http://www.riseandshine.cz/life-balance-2017/.

