U Brněnské přehrady má vzniknout lesnický park pro veřejnost

Brno, 16. února 2017 – Lesy na pravém břehu Brněnské přehrady, na nichž hospodaří státní podnik Lesy ČR a které často vyhledávají běžci, cyklisté, turisté, rodiny s dětmi i školní třídy, chtějí lesníci zahrnout do sítě lesnických parků. Podnik s pozemky jiný záměr nemá, nemůže a nechce je prodat.

Lesnické parky na Křivoklátu, Bezdězu či ve Křtinách mají v České republice svou tradici. Jsou příkladem souladu lesnického hospodaření s ohledem k přírodě i lidem. „Lesy u Brněnské přehrady jsou ideální lokalitou pro tento záměr. Lesnický park by vznikl na stejném území jako přírodní park Podkomorské lesy,“ říká Dalibor Šafařík, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně.

Odmítá tak diskuse o podnikatelských záměrech vybudovat v tamějších lesích sjezdovku, což by bylo spojeno s rozsáhlým kácením a přizpůsobením lesů jedné zájmové skupině. „Není to možné z hlediska majetkového ani ekologického. Jde o hospodářské lesy, které významně zadržují vodu v krajině a plní ekosystémové služby. V době, kdy řešíme, jak předejít suchu a problémům s kůrovcem, václavkou a dalšími škůdci, je jasné, že lesy nemůžeme obětovat ekonomickému záměru jednotlivce. To je vyloučené,“ dodal Dalibor Šafařík.

Pozemky nelze prodat podle zákona o státním podniku, lesního zákona či Statutu státního podniku. „Nemáme s lesy jiný než lesnický a tedy veřejný záměr. Pokud bychom v budoucnu umožnili třetím subjektům komerčně využívat menší část této lokality, vyhlásíme veřejnou soutěž,“ uzavřel ředitel Šafařík.

