Dny evropského dědictví představí brněnský funkcionalismus

Brno, 5. září 2016 - Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) se konají pravidelně začátkem září a otevírají veřejnosti brány památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V Brně to bude letos 10. září a Turistické informační centrum města Brna se ve spolupráci s Brněnským architektonickým manuálem bude věnovat ryze funkcionalistickému stylu.

Sobota 10. září bude v Brně patřit funkcionalismu. Pod názvem „Forma následuje funkci“ se otevřou brány proslulých i méně známých brněnských budov, které byly postaveny v tomto stylu. „K vidění toho bude opravdu hodně. Funkcionalistická atmosféra na zájemce dýchne například v Alfa pasáži, Convalarii, hotelu Avion, Městských lázních Zábrdovice, sokolovně na Kounicově ulici. Otevřen bude i kostel svatého Augustina, pravoslavný chrám svatého Václava či brněnské krematorium,“ zve do budov ředitelka Turistického informačního centra města Brna Jana Janulíková.

Historii a exteriéry budov představí Turistické informační centrum města Brna v sérii komentovaných city tours v českém i anglickém jazyce. Jednotlivé budovy a jejich zákulisí budou otevřeny také pro samostatnou prohlídku. Vstupenky na city tours i do konkrétních budov jsou v prodeji od dnešního dne - 1. září - v IC pod krokodýlem v ulici Radnická 8. City tours stojí 100 korun a jednotlivé vstupy pak 50 korun.

V rámci EHD budou v sobotu také zvýhodněny ceny vstupu do brněnského podzemí (Labyrint pod Zelným trhem, Kostnice u sv. Jakuba a Mincmistrovský sklep) a na věž Staré radnice.

Do Dnů evropského dědictví se kromě funkcionalistických staveb zapojí i další brněnské památky a to po celou dobu jejich trvání, tedy od 3. do 11. září. „Letošní téma Památky a komunity otevře areál brněnského výstaviště, Arnoldovu vilu, Káznici na Cejlu, Novou radnici, speciální program připravili i na hradě Špilberk,“ doplňuje informace o akci radní města Brna pro cestovní ruch Petra Rusňáková.