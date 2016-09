Formule F1 míří na Masarykův okruh. Padne rekord trati?

Brno, 5. září 2016 - Víc jak čtyři vteřiny umazal přesně před rokem rakouský jezdec Ingo Gerstl z oficiálního rekordu Masarykova okruhu. O víkendu 10. a 11. září se s monopostem F1 Toro Rosso STR1 vrací zpět do Brna, aby se pokusil rekord opět vylepšit. Konkurovat mu bude „smečka“ dalších dvaceti formulí z nejprestižnějších světových sérií včetně čtyř dalších vozů F1.

Série BOSS GP, v níž soupeří monoposty ze šampionátů F1, GP2, AutoGP nebo amerických CHAMP Cars, se do Brna letos vrací s větším počtem vozů. V předběžné startovní listině je zapsáno 21 monopostů, z toho pět vozů závodilo přímo ve formuli 1. Jedním z nich je právě Toro Rosso STR1 ze sezony 2006, které loni zlomilo rekord Masarykova okruhu. Oproti loňsku by desetiválcový motor monopostu neměl být vybaven restriktorem, který předepisovala technická pravidla F1 pro sezonu 2006. Je tedy pravděpodobné, že Rakušan Ingo Gerstl dokáže své loňské maximum ještě vylepšit.

A teoreticky může atakovat i neoficiální absolutní rekord, který v roce 2010 při exhibici zajel Jerome D´Ambrosio s monopostem Renault F1 ve specifikaci pro sezonu 2010. „Rozdíl mezi absolutním a oficiálním rekordem, který musí být zajet v závodě, je něco přes čtyři vteřiny. Věřím, že je možné jej výrazně zmenšit,“ říká manažerka závodu Masaryk Racing Days Jana Božková. Pro Gerstla, který průběžně šampionát BOSS GP vede, je Brno jeden z nejoblíbenějších závodů. Trať pravidelně využívá i k soukromému testování. „Líbí se mi přirozená členitost a spektrum různých typů zatáček na trati. Je to dokonalý okruh na nastavení auta. Když dokážeme najít dobré nastavení pro Brno, auto bude fungovat na všech okruzích. Z mého pohledu je to pro F1 okruh snů,“ popisuje Masarykův okruh rakouský pilot.

Cichá si vyzkoušela F1, v Brně ale znovu usedne do Dallary GP2

Gerstlovi s Toro Rosso budou konkurovat tři monoposty Benetton ze sezony 1997 poháněné desetiválcovými motory o objemu 4,2 litru. „Jestli si dnes někdo stěžuje na zvuk formulí 1, u těchto formulí dostane přesný opak. Jde o vozy ze zlaté éry Michaela Schumachera a ze zvuku těchto aut naskakuje husí kůže,“ doplňuje Božková. Exotickým „vetřelcem“ pak bude monopost Panoz DP01 postavený pro americkou sérii ChampCar, která v zámoří svojí popularitou konkurovala i F1.

Mezi piloty pak bude stejně jako loni vyčnívat česká závodnice Veronika Cichá, která se na start postaví v růžovomodrém monopostu Dallara GP2. Letos si dokonce vyzkoušela i monopst F1 Super Auguri SA06, s nímž první část sezony závodil partner Ciché Wolfgang Jaksch. Ten však v Brně bude startovat také na monopostu série GP2.

Jeden víkend, 245 závodních aut na dráze

Kromě závodu BOSS GP bude diváky na Masaryk Racing Days lákat dalších pět závodních sérií. Svoji premiéru si v Brně odbude znovuzrozený značkový seriál Škoda Octavia Cup. Za volant okruhové Octavie RS se posadí například známý závodník Michael Vorba, syn úspěšného pilota ETCC Petra Fulína, nebo herec David Suchařípa.

Poslední body v sezoně si mezi sebe na Masarykově okruhu rozdělí i účastníci mezinárodního mistrovství České republiky v okruhových závodech. To je rozděleno tradičně do tříd podle kubatury a typu vozu. Nebývale početné startovní pole slibuje formulová Divize 2+3, do níž je přihlášeno 15 vozů F3, které doplní dalších dvaadvacet slabších formulí. Nabitá je i oblíbená nejsilnější třída nad 3500 ccm, v níž bude startovat 27 vozů.

Závody jsou pro veřejnost přístupné v sobotu a v neděli, kdy je v plánu až na výjimky pouze závodní program. „V sobotu uvidí fanoušci celkem deset závodů včetně závodu BOSS GP, na neděli je pak naplánováno závodů devět, jedním z nich je opět BOSS GP,“ nastínila Božková. Celkem se na dráze představí neuvěřitelných 245 závodních aut.

Vstupenky budou v prodeji pouze na místě. I základní dvousetkorunové jednodenní vstupné přitom platí do celého areálu včetně vstupu do paddocku. Diváci na tribunách T3 a T5 pak závod mohou sledovat i na velkoplošné obrazovce. Parkování je zdarma.