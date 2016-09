S Jaguárem do terénu? Proč ne! Otestovali jsme SUV novinku Jaguar F-Pace

Pár vozů značky Jaguar už jsme v naší redakci testovali. Naposledy v roce 2014 se jednalo o Jaguar F-Type a šlo o výjimečný zážitek, na který dodnes nemohu zapomenout. Tehdy jsem měl možnost také testování přímo na brněnském automotodromu, čímž jsem si částečně vynahradil omezené, pouze jednodenní testování. Bohužel podobně krátké bylo i aktuální testování SUV Jaguar F-Pace, protože zkušební jízdy této novinky, o kterou je prý mimořádný zájem, jsou velice vytíženy zákazníky. Proto jsem velice rád, že jsem měl možnost strávit alespoň jeden den s tak výjimečným vozem, jakým Jaguar F-Pace bezesporu je.

Vozy SUV tvoří už několik let jeden z nejrychleji rostoucích segmentů automobilového trhu. Příznivci značky Jaguar přesto museli na první SUV čekat až do roku 2015, kdy i velmi konzervativní britská automobilka podlehla tlaku zákazníků a rozhodla se rozšířit své portfolio o všestranný model F-Pace. Jaguar se správně rozhodl zareagovat na poptávku zákazníků a vyjít vstříc všem, kteří chtějí vůz své oblíbené značky připravený i pro jízdu mimo asfalt. Už po krátkém otestování můžeme potvrdit, že čekání na první SUV od Jaguaru se rozhodně vyplatilo.

Pohled zvenčí – karosérie a design

Na vzhled nového Jaguaru se ze všech stran ozývají samé chvály a mně nezbývá než souhlasit. Design modelu F-Pace vychází z již zaběhnutých moderních linií kategorie SUV, ale přitom je hned na první pohled znát, že se jedná o vůz z dílny Jaguar. Může za to zejména přední maska, která byla převzata z modelu XF, jen trochu zmohutněla a povyrostla do výšky. Mohutnou oválnou masku se znakem automobilky uprostřed doplňují ještě níže osazené a velmi nápadné postranní mřížky. Výrazným designovým prvkem jsou také přední adaptivní LED světlomety ve tvaru písmene J.

Design modelu F-Pace dává na první pohled znát, že se jedná o vůz z dílny Jaguar

Z bočního pohledu dominují vzhledu auta mohutná litá kola o rozměru 20" a překvapivě ladné křivky aerodynamicky propracované karosérie s odporem vzduchu pouze 0,34. Vše umocňují chrómové lišty po celém obvodu bočních oken. I vzadu designéři přiznali příbuznost s modelem F-Type, ze kterého převzali vzhled zadních světel a modelu F-Pace tím dodali výraznější sportovní styl.

Modelová řada Jaguar F-Pace nabízí několik základních variant motorizace a výbavy v cenách od 1,160 mil. Kč za model Pure až po 2,203 mil. Kč za model First Edition. Vyberou si milovníci technologií i příznivci sportovní jízdy.

Pohled zevnitř – interiér a výbava

Vnitřní prostor vozu je přesně takový, jak bychom od značky Jaguar očekávali, tedy luxusní, prostorný a pohodlný. Na nedostatek prostoru si nemohou stěžovat pasažéři na předních, ale ani zadních sedadlech.

V interiéru se nešetřilo na kvalitě materiálu, prémiovou kůží je kromě sedaček potažena také palubní deska. Za pochvalu jistě stojí i tmavé a precizně zpracované stropní čalounění, které tak bezvadně ladí s panoramatickým střešním oknem. Další prvky interiéru jsou z černého leštěného plastu, který vypadá velmi luxusně, ovšem ulpívají na něm otisky prstů.

Rozložení informačních a ovládacích prvků vozu závisí do značné míry na stupni výbavy. U modelu F-Type totiž mají zákazníci na výběr dvě úrovně informačního a zábavního systému. Základní verze InControl Touch je nabízena standardně, vyšší verze InControl Touch Pro je k dispozici ve vyšších verzích, nebo v doplňkové výbavě. My jsme naštěstí měli možnost vyzkoušet vyšší verzi výbavy, která je mnohem zajímavější, řekněme až futuristická. InControl Touch Pro totiž tvoří středový desetipalcový dotykový displej a dále dvanáctipalcový displej s virtuálním panelem přístrojů (tachometr, otáčkoměr, teplota, stav paliva...) a s možností přepnutí do režimu zobrazování map navigace v režimu 3D. Tradicionalisté budou digitální řešení přístrojové desky jistě kritizovat, ale věřte, že má nesporné výhody především ve variabilitě zobrazovaných informací. Jistě si snadno představíte situace, kdy je vhodnější přesunout mapu navigace přímo do zorného pole řidiče a kdy stačí základní provozní parametry zmenšeny v podobě číslice nebo symbolu. Při jízdě neznámou krajinou jistě více oceníte informace z navigace nežli aktuální stav otáček motoru. Digitální přístrojovou desku proto jednoznačně chválíme jako prvek pro zvýšení komfortu i bezpečnosti.

Interier je prostorný a pohodlný, ovládání moderní a účelné_new

Součástí výbavy námi testovaného vozu byl navíc i průhledový displej HUD (Head-Up Display), který laserovou technologií promítá klíčové informace na čelní okno. Dokonce i v přímém slunečním světle jsou na něm jasně čitelné údaje systému pro rozpoznávání dopravních značek, rychlost jízdy, navigační pokyny a informace tempomatu. Průhledový displej je dalším prvkem pro zvýšení bezpečnosti, který Jaguar F-Pace nabízí, protože minimalizuje dobu, po kterou se nedíváte na vozovku, ale na panel přístrojů.

Přestože většina nastavení je dostupná prostřednictvím středového dotykového panelu, ovládání automatické dvouzónové klimatizace bude za jízdy jistě rychlejší a bezpečnější využít klasických tlačítek. Řadicí páku byste ovšem v F-Pace hledali marně. Pro ovládání osmistupňové automatické převodovky slouží moderní kruhový ovladač. Vedle něj jsou také umístěna tlačítka pro řízený sjezd nebo nastavení různých jízdních systémů a tlačítko ruční brzdy.

Mnoho ovládacích prvků umístili designéři také na kožený multifunkční volant. Podle mého názoru až příliš mnoho. Snaha zjednodušit řidiči ovládání mnoha funkcí vede k tomu, že tlačítka jsou nepřehledná, příliš malá a umístěná těsně vedle sebe. Snadno se proto stane, že řidič přehmátne nebo omylem vybere jinou funkci. Při delším užívání vozu by se řidiči jistě vrylo rozmístění jednotlivých ovládacích prvků na volantu do paměti, ale přesto soudím, že méně je někdy více. Také zamrzí, že volant nemá výraznější tvarování pro lepší držení. Nelíbilo se mi také netradiční umístění tlačítek pro ovládání oken a ovládání zpětných zrcátek, které zbytečně ruší interiér vozu.

Naopak chválím možnost ovládání zadního výklopného víka gestem, které je velmi pohodlné až návykové. Stačí jednoduchý pohyb nohy pod libovolnou krajní částí zadního nárazníku a víko se automaticky otevře nebo zavře.

Přehledná navigace na desetipalcovém středovém panelu

Jízdní vlastnosti – S jako sportovní

Nabídka motorů pro Jaguar F-Pace sahá od nového čtyřválcového turbodieselu Ingenium s objemem válců dva litry a výkonu 180 koní až po třílitrový zážehový motor V6 přeplňovaného kompresorem o výkonu 380 koní. Právě moderní turbodiesel byl v testovaném vozu, i když jsem tomu dlouho nechtěl uvěřit. Je úžasné, co dokázali inženýři Jaguaru z dvoulitrového motoru vymáčknout. Motor, který má tabulkovou spotřebu paliva pouhých 4,9 l/100 km, šel tak lehce a dravě do záběru, až jsem musel být velice opatrný na okamžitou rychlost. Stačila chvilka nepozornosti a na tachometru byla rázem jiná než povolená rychlost. Z autosalónu jsem se nejprve chvíli brodil přes město, poté najel na dálnici a z ní sjel na klikaté okresní silnice. Ve všech případech bylo ovládání vozu velmi příjemné. Motor, který mimochodem není skoro vůbec slyšet do kabiny vozu, výborně táhne od nízkých otáček, ale přitom nevadne jako jiné turbodiesely. I velký vůz, jako je Jaguar F-Pace, díky tomu výborně akceleruje, ale také bezvadně drží stopu v zatáčkách, nemá sebemenší snahu vůz rozhoupat či naklánět. Není divu, podvozek je z osvědčeného sportovního modelu F-Type. Vyspělá technologie podvozku podrží vůz za každé situace ať už při prudkém rozjezdu, rychlém průjezdu zatáčkou nebo na mokru. Systém pohonu 4×4 využívá točivý moment motoru tam, kde ho nejvíce aktuálně potřebuje, a věřte, výsledek je ohromující. Jaguar F-Pace je SUV s duší sportovního vozu.

Kromě výborného motoru jistě pomáhá jízdnímu projevu také odlehčení Jaguaru F-Pace použitím hliníkových slitin, které zajišťují dostatečnou tuhost skeletu při výrazném snížení hmotnosti.

U jako univerzální

V případě Jaguaru F-Pace bych prostřední písmeno z označení SUV nepřekládal jako užitkový, což mi ke značce Jaguar prostě nesedí, ale spíše jako univerzální. Jde o vůz, který miluje zpevněné cesty, je v něm velmi příjemné svezení na okreskách, ve městě i na dálnici. A přestože nejde o ryze terénní vůz, díky pohonu na všechna kola zvládne hravě cestu na chatu, na hory či golfové hřiště. F-Pace je prostě všestranné auto, které nabízí velmi komfortní svezení, ale přitom neztrácí sportovního ducha značky Jaguar.

Test vozu a foto: Karel Matoušek

Vůz na test zapůjčila společnost: CARTec motor

Jaguar F-Pace Portfolio Převodovka: automatická osmistupňová, 4×4

automatická osmistupňová, 4×4 Motor: Turbodiesel 2.0, 1 999 cm 3

Turbodiesel 2.0, 1 999 cm Výkon: 132 kW / 180 K

132 kW / 180 K Zrychlení 0–100 km/h: 8,7 s

8,7 s Nejvyšší rychlost: 208 km/h

208 km/h Cena testovaného modelu: 2 127 118 Kč s DPH

Vyšlo v Brno Business & Style