Holiday Inn Brno přivítal miliontého hosta

Brno, červen 2016 - U brněnského výstaviště se udála mimořádná slavnost. Ve středu 1. června přesně v 18:56 hod. přivítal hotel Holiday Inn Brno svého miliontého ubytovaného hosta. Stala se jím paní Libuše Makovičková. Služby hotelu využívá pravidelně už několik let pro pořádání pracovních setkání svých kolegů. Velmi ráda se do této oázy klidu vrací. Byla velmi překvapena a mile potěšena, že právě ona se stala alespoň na chvilku celebritou a mohla být u překonání takového milníku. Svůj jubilejní pobyt si užila v nejlepším apartmá hotelu. Podepsala se také do hotelové kroniky. Shodou okolností to byl první zápis do nového dílu kroniky, protože ten předcházející se zaplnil posledním podpisem, a to Paľa Habery z minulého týdne.

Celý týden se v hotelu nesl ve svátečních duchu. Přijíždějící hosté měli možnosti nasát atmosféru ojedinělé události. Kromě tematické výzdoby jsme hostům při příjezdu podávali na uvítanou unikátní sekt Grandioso Gold se šupinkami pravého zlata.

Už od rána pracovníci hotelu netrpělivě vyhlíželi onoho šťastlivce. Obzvláště na recepci byli jak na trní. Byli potěšeni, že právě na ně vyšla ta slavnostní směna. Mezi sebou se vsázeli, na koho z nich vyjde ten jubilejní host. Od rána pečlivě zaznamenávali všechny příjezdy a sledovali, jak se pomalu ten milion blíží.

Protože se vůbec nedalo odhadnout, kdo bude tím miliontým hostem, měli jsme připraveno několik variant: kytice pro dámu i pro pána, pamětní list a uvítací dopis v angličtině i v češtině apod. Stačilo už jen řádně vychladit sekt a čekat. V zázemí byla v pohotovosti připravena generální ředitelka hotelu i celý tým, který vše připravoval. A pak přišel ten moment...

Miliontý host, ještě netuše, co ho čeká, vyřizoval všechny náležitosti při check-inu. Během této krátké chvíle dopsal nervózní vedoucí recepce třesoucí se rukou jméno hosta na pamětní list. I pro něj to byla historická chvíle v jeho kariéře.

Těsně předtím, než se host odebral na pokoj, oslovila generální ředitelka paní Makovičkovou a oznámila jí tu novinu. Moment překvapení byl dokonalý! Následoval přípitek (nutný pro vstřebání prvotního šoku), předání darů a samozřejmostí bylo fotografování pro zdokumentování historického okamžiku. A co následovalo potom? Po krátké oslavě rozšíření této zprávy do světa a návrat ke každodenní práci a budování dalšího milionu.

Trvalo to 23 let, než stálice brněnského hotelnictví dosáhla tak významné mety. Od samého počátku patří mezi špičku hotelů v regionu. Často udával trend, kudy se hotelnictví má ubírat. Díky příslušnosti ke značce Holiday Inn a moravské pohostinnosti přináší na brněnský trh profesionalitu, přátelský přístup a zároveň neočekávatelné využití moderních technologií.

Jak říká generální ředitelka hotelu Beatrice Vojtková: „Když jsme před třemi lety oslavovali 20. výročí hotelu, vůbec nás nenapadlo, že tak rychle pokoříme tuto úžasnou metu. Díky za to patří samozřejmě našim zákazníkům, ale také zaměstnancům hotelu, kteří dělají maximum pro to, aby se každý host u nás cítil jako doma. Mnozí zaměstnanci, takové to zdravé jádro, pracují v hotelu od jeho otevření. Jsou pro hosty, ale i pro mladší kolegy určitou jistotou a oporou."

Mezi známé osobnosti, které hotel přivítal, patří např. Nastassja Kinski, Hillary Swank, Billy Crystal, Martina Hingis, Alice Cooper, Loris Cappirosi, Emerson Fittipaldi, Carl Lewis, Deep Purple, Bryan Adams, Slava Zaitsev, hokejové reprezentace ČR, Finska, Švédska či Ruska či fedcupové týmy. Mezi vzácné návštěvy patří i hlavy států či členové královských rodin. Kromě prezidentů ČR jsem měli tu čest hostit thajskou princeznu, prezidenty Chorvatska, Albánie nebo Slovenska.

Holiday Inn Brno byl prvním zástupcem tohoto hotelového řetězce v zemích tehdejší východní Evropy. Je součástí sítě Intercontinental Hotels Group, která čítá 5 000 hotelů deseti různých hotelových značek. Ve 200 pokojích, 5 saloncích, 2 konferenčních sálech a Relax Zone na střeše hotelu najdou hosté vše pro maximální pohodlí a spokojenost. Hotel provozuje společnost BRNO INN, a.s., která je součástí skupiny Veletrhy Brno, a.s. Vzájemná synergie obou subjektů je zárukou vysokého standardu nabízených služeb.

Vyšlo v Brno Business & Style