Festival vědy na hvězdárně slibuje řadu zajímavých experimentů

Brno, 15. září 2016 - Už tento víkend, v pátek 16. září a v sobotu 17. září, několik desítek odborníků z brněnských vysokých škol, akademických pracovišť i vzdělávacích institucí odhodí masky vážených vědců a s malými i velkými, návštěvníky zahájí hravý Festival vědy. Místem konání přitom opět bude Hvězdárna a planetárium Brno. Vstup je samozřejmě zdarma.

A co všechno bude k vidění? Stačí kliknout na web.festivalvedy.cz, kde se neustále objevují nové a nové informace. Organizátoři však slibují, že se na vlastní oči, ale i zbývající smysly, doslova ponoříte do světa vědy.

Mendelova univerzita v Brně připraví vskutku netradiční ochutnávky. Díky Univerzitě obrany si vyzkoušíte dovednosti na laserovém střeleckém trenažéru a shlédnete ukázky vybavení a možností ženijního vojska při odstraňování výbušného materiálu (pyrotechnický robot, oblek, apod.).

Městská policie Brno umístí někde v parku Kraví hory mobilní kamerový systém s online přenosem do „štábního vozidla“. Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky ukáže veličiny, z nichž jedna se měří ve voltech a druhá v pascalech. Veterinární farmaceutická univerzita Brno předvede věštění z rentgenových snímků, naučí vás uspat zvíře na dálku nebo překonat nástrahy dojení. Chybět ale nebudou ani kouzla z molekulární kuchyně budoucích farmaceutů.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje předvede Mobilní operační středisko se štábem velitele zásahu. Z tohoto střediska je možno řídit jednotky v celém Jihomoravském kraji bez ohledu na výpadek elektrické energie a mobilních sítí. V rámci operačního střediska bude předveden i nejmodernější systém GINA, který pomáhá v reálném čase koordinovat složky Integrovaného záchranného systému v České republice.

U stánku chemiků z Vysokého učení technického v Brně budou k vidění klasické více či méně třaskavé kousky a pokousky. Díky Archeologickému ústavu Akademie věd osobně poznáte vojáka z legie římského císaře Marka Aurelia. Stánek Botanického ústavu Akademie věd návštěvníky seznámí s mnoha dramaty, která se skrývají ve vodě v podobě vztahů mezi organismy. Dozvíte se vše podstatné, co je dobré znát o vodě pitné, vodě ke koupání, ale i vodě odpadní. Společně s Knihovnou Jiřího Mahena nahlédneme do tajů podmořského světa. Objevíme nejen nejrůznější zajímavé tvory a živočichy, kteří zde žijí, ale možná prozkoumáme i nějaký ten poklad, který se na mořském dně jistě ukrývá. VIDA! science centrum prozradí, co drží akrobata na laně, zda může krabice vyjet do kopce a jak postavit věž z mincí. A Moravské zemské muzeum se tentokrát vydá do tajů naší genetiky.

V improvizovaném stanu před Hvězdárnou a planetáriem Brno můžete i letos navštívit Divadlo vědy, ve kterém vystoupí pracovníci Vysokého učení technického v Brně a VIDA! science centra. Každé představení trvá 40 minut.