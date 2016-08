V zoo v sobotu otevřou novou expozici paviánů anubi

Brno, 25. srpna 2016 - Brněnská zoologická zahrada pořádá v sobotu 27. srpna zábavné odpoledne pro adoptivní rodiče zvířat. Na programu jsou atraktivní komentovaná krmení, tanec se psem, spousta zábavy a slavnostní otevření nové expozice pro paviány anubi. To vše si samozřejmě mohou užít i návštěvníci, kteří poslední srpnovou sobotu na Mniší horu přijdou.

Kromě tanečních a hudebních vystoupení na pódiu u Dětské zoo je ve 13:00 naplánováno slavnostní otevření expozice paviánů anubi. „Paviány anubi chováme v Zoo Brno již od 60. let minulého století. Nový výběh je zakomponován do svažitého lesního terénu nad hlavní návštěvnickou trasou a zaujímá plochu 293 m2. Naši skupinu paviánů anubi tvoří čtyři samice – třicetiletá Pusi, sedmadvacetiletá Poly, osmnáctiletá Puna a jedenáctiletá Pipina. Všechny se narodily v naší zoo,“ říká vedoucí útvaru vnějších vztahů Michal Vaňáč.

Hostem slavnostního otevření bude muž, který pracoval pro Jamieho Olivera a vařil prezidentům - kuchař Marcel Ihnačák. Ve 14:00 odstartuje program na pódiu vyhlášením soutěže se společností FUJI FILM o zájezd do německého Legolandu a další hodnotné ceny. Do této soutěže se mohli v létě zapojit návštěvníci v rámci akce „S instaxem do zoo“. Během celého dne mohou děti získat audioknihu zvířecích pohádek namluvenou Jiřím Lábusem, namalovat obrázek a získat malý dárek v rámci spolupráce Zoo Brno s Audiotékou.cz.

Program na pódiu

14:00 – přivítání ředitelem Zoo Brno Martinem Hovorkou

14:05 – vyhlášení výsledků soutěže o zájezd do Legolandu

14:10–14:30 O5 a Radeček - akustické vystoupení dvou členů populární kapely

14:30–14:50 Divadlo Paravánek

14:55–15:20 kapela Zimour

15:20–15:35 ukázka poslušnosti a tanec se psem aneb Jak to umíme se zvířátky

15:45–16:10 kouzelník – Jan Adamec

16:10–16:25 taneční vystoupení Mimi Fortunae

16:30–16:50 vystoupení Judo SKKP Brno

17:00–17:20 Zimour

Indiánské týpí: 14:00 – 17:00 opékání špekáčků

Před Beringií: hasiči – ukázka techniky

Ponydrom: jízda na ponících pro děti adoptivních rodičů zdarma