Šampionem Grand Prix Austerlitz 2016 je Cabernet Sauvignon ze Šlechtitelky

Brno, 1. července 2016 - Šampion, ale i další vítězové kategorií mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2016, jsou odtajněni! V letošním roce se zúčastnilo 46 vinařů a ti dodali na 200 vzorků vín. Z prvního kola postoupilo cca 160 vzorků.



Vína jsou rozdělena do 8 kategorií a v každé kategorii je udělováno pouze a maximálně 12 medailí (4× zlatá, 4× stříbrná a 4× bronzová). Což přináší pro oceněná vinařství vysokou prestiž. Součástí výstavy vín je také doprovodný program, který zajišťují napoleonští vojáci, cimbálová muzika, sabrage sektů atd.

Šampionem letošního 13. ročníku se stalo víno Cabernet Sauvignon 2015 pozdní sběr v barrique od Šlechtitelské stanice vinařské Velké Pavlovice.

Šampionem návštěvníků, kterého vybírají hosté výstavy, se stalo víno Sauvignon 2015 VOC z vinařství Waldberg Vrbovec.

Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz se v mnohém liší od všech vinařských výstav v České republice. Je to hlavně dvoukolové bodování, co ji odlišuje. Do druhého hodnocení se dostávají všechna vína, která získají 80 a více bodů. Probíhá přímo v den pořádání výstavy vín pro veřejnost v Brně (letos to bylo 20. srpna), takže ani návštěvníci ještě netuší, kdo je vítězem. Ale ani po tomto datu se výsledky ještě nezveřejňují a čeká se na druhou prezentaci vín pro veřejnost; ta proběhla 10. září v Pražské tržnici v Praze.

„Tento postup jsme zvolili proto, že se nám na všech ostatních akcích nezamlouval tzv. hon na šampiony, kdy se oceněná vína vypila během chvilky a na ostatní vzorky se mnohdy ani nedostalo. Náš způsob zajišťuje, že návštěvníci si udělají vlastní degustační postup a chutnají jak zemská vína, tak i přívlastková, což vinařům zajistí větší šanci, že se jejich víno dostane ke konzumentům.“ prozradil Stanislav Šida z pořádající Moravské banky vín.

U zrodu výstavy stál projekt Austerlitz 2005, který dnes zastupuje pan Miroslav Jandora s projektem AusterlitzPro a vojenskou stránku zajišťuje Jakub Samek. Výstava má podporu Vinařského fondu České republiky, záštitu ministra zemědělství České republiky Ing. Mariana Jurečky, dále hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, starosty Prahy 7 Mgr. Jana Čižínského a odbornou záštitu Asociace sommeliérů České republiky.