Novinky brněnských vinoték - srpen 2016

Rulandské bílé Grand elite 2015 MZV Vinařství Štěpán Maňák

Morava, Slovácká podoblast, Kostelec, Stará hora

990 Kč (KRA, PER, UZM, VAV, VGA, VTV) Poslední víno z dnes již neexistující vinice, která za dobu své existence (35 let) poskytla řadu úspěšných vín. Původně měla být poslední sklizeň v roce 2014, ale vinařství se rozhodlo rok počkat a naposledy vyrobit něco výjimečného a neopakovatelného. Ze dvou hektarů tak vzniklo přibližně jen 2 600 lahví. A ne ledajakých, byly vyrobeny v Miláně a při standardním objemu 0,75 l váží úctyhodných 1 200 gramů (běžná hmotnost je 200–300 gramů). Lahev je opatřena celokorkovou 5 cm dlouhou zátkou a doplněna hliníkovou kapslí na hrdle. Má i novou originální etiketu a exkluzivní krabičku pro každou láhev. Pro zakvašení vína byla za pomoci VUT Brno vyvinuta vlastní kvasinka z vlastní vinic. Polosladké bílé víno má 12,0 % alkoholu, 23,4 g/l zbytkového cukru a 7,0 g/l kyselin. Ve vůni lze nalézt projev kandovaných rozinek a medu. Díky půlročnímu krášlení na jemných kvasnicích získalo víno šířku těla s noblesním zbytkovým cukrem. Zlatá medaile – Galerie rulandských vín 2016 (Kyjov)

Zlatá medaile – International Galician Wine Contest 2016 (Polsko) Rulandské šedé 2014 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Sedlec, Sedlecko

205 Kč (MOR, VIT) První z řady vín s vyobrazením památek Lednicko-valtického areálu, dostupných exklusivně pouze ve vinotékách. Decentní vůně citrusových plodů, světlého bobulového ovoce a dozrávajících jádrovin působivě souzní s příjemně asimilovanými kyselinami a elegantní vanilkovou kořenitostí. Doporučeno k prosciuttu s cukrovým melounem, k sýrům typu Čedar nebo k zrajícím sýrům typu Maršovský a skvěle se snoubí s valencijskou paellou.

Pinot Blanc Rosenburg 2015 AOC Alsace André Blanck

Francie, Alsasko, Kientzheim, Rosenburg

315 Kč (ALS, MBV, PEC) Poloha Rosenburg se nachází mezi městečky Kientzheim a Riquewihr. Podloží je žulovo-jílové, vinice je obrácena na západ. Víno má jasnou zlatožlutou barvu s blyštivými odlesky. Je to elegantní víno s nádherným květinovým aroma (citrusové květy) a s aroma sušeného ovoce. V chuti je pevné a bohaté, v dochuti se objevují rostlinné tóny. Vhodné k teplým salátům, paštikám, lososu a k delikátním rybám. Alkohol 13,5 %, zbytkový cukr 15,28 g/l, kyseliny 6,01 g/l. Uchovává se až 7 let.

Cabernet Moravia 2015 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

179 Kč (PRE) Barva je sytě višňová, vůně plná, výrazná, koncentrovaně višňová. Vedle višní najdeme třešně, třešňový kompot, lineckou marmeládu a jemné stopy koření. Chuť je bohatá, velmi zralá, plná a teplá. Dominují tóny třešňového kompotu, zralých višní, domácí višňovky. Ve velmi dlouhém závěru najdeme zralé tříslo a pikantní tóny koření. Hodí se k telecí kýtě na rožni.

Riesling Schlossberg 2015 AOC Alsace Grand Cru „Vieilles Vignes“ André Blanck

Francie, Alsasko, Kientzheim, Schlossberg

599 Kč (ALS, MBV, PEC) Polosuché aromatické bílé víno z Grand Cru vinice Schlossberg. Jedná se o část staré vinice (Vieilles Vignes) – stáří 35-40 let. Vinohrad leží ve výšce 200–300 metrů. Minerální podloží poskytuje jemnost a komplexnost ve vůni, kde nacházíme střelný prach a citrusové ovoce. Ne příliš suché, ale mocné, na patře pak cítíme velkou jemnost, vysokou koncentraci vůní s dlouhým dozvukem. Velké víno, určené k archivaci: uchovává se do 7 let pro svou svěžest a do 14 let pro jeho bohatost terroir chutí. Alkohol 13,87 %, zbytkový cukr 30,56 g/l, kyseliny: 7,77 g/l.

Tramín červený 2015 výběr z hroznů VICAN rodinné vinařství

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Pod Mušlovem

235 Kč (VGA) Víno zlatavé barvy, ve vůni rozeznáme okvětní lístky čajové růže a vánočního koření, chuť je delikátně jemná s krémovým zakončením. Alkohol 13,5, zbytkový cukr 14,6 g/l (polosuché). Zlatá medaile – San Francisco International Wine Competition 2016 (USA) Rudava 2015 Chateau Marco

Slovensko, Južnoslovenská oblast, Strekovský rajón

193 Kč (CHM) Rudava je další z „modrých zázraků“ vyšlechtěných na Slovensku (1967, Ing. Dorota Pospíšilová). Víno je světle rubínové barvy, s průsvitným krajem. Malinový nádech přiznává mladé víno. Už vůně ale naznačí velký potenciál; vystupují z ní hlavně višně, ale i další červené a černé ovoce (josta), dále marmeláda, ořechy a alkohol. Chuť je ovocná, kulatá, s příjemnou kyselinou, třešňovou hořčinou, s náznakem vanilky. Víno působí mladým a ještě ne úplně sladěným dojmem, ovšem naznačuje velký potenciál zrání. Za tři roky jasné medailové víno! Zajímavostí je i mírný zbytkový cukr řadící víno do trendy kategorie červených polosuchých vín. Dobře doprovodí pečená vepřová masa, ale třeba i salámovou pizzu.

Hříšná Amálie MZV Vinařství Velké Pavlovice

Morava

99 Kč (MBV) Polosuché červené cuvée z moravských vín Frankovka, André a Zweigeltrebe. Další z vín edice Moravské podzemí odkazuje na pověst o hraběnce Amálii z Bubna a Litice. Ta žila v devatenáctém století v Brně. Jako pěkná vdova neměla o nápadníky nouzi, své milence však – poté, co se jich nabažila – mordovala. Děsivý duch hraběnky prý dodnes obchází chodby brněnského podzemí v podobě shrbené stařeny s nožem.