Duel vinařství Stanislav Mádl a Vican rodinné vinařství

Duel vinařů - zážitek a poučení pro každého, koho láká tajemství terroir a kouzlo snoubení vína s jídlem. Ve čtvrtek 29. 9. se v Restauraci Hotelu Barceló Brno Palace setká Vican rodinné vinařství z Mikulova a Vinařství Stanislav Mádl z Velkých Bílovic.

"Dvěma rukama pozvednete dvě skleničky, v jedné Ryzlink Rýnský z Mikulovské tratě pod Mušlovem a v druhé z vinic nad Belegrady u Velkých Bílovic" vysvětluje Juraj Flamik za pořadatelskou Nadaci Partnerství, "přímo vinaři pak představí terroir a prozradí něco i z vlastního rukopisu, kterým víno tvoří. Je to velmi poučné, názorné, zajímavé i zábavné. Dialog je vlastně odbornou vinařskou talk show, které nechybí ani humor," dodává Flamik. Za obě vinařství přijdou majitelé, vinaři, marketéři a nadšenci v jednom, pánové Tomáš Vican a Staňa Mádl. Duely představují rozmanitost a odlišnosti podmínek viničních tratí i technologických fines jednotlivých vinařství.

Degustace ze dvou sklenic zároveň jsou však i překvapením: "držet dvě vína najednou je jiné, než je degustovat s odstupem hodin nebo dnů. Ve stejném světle vidíte jejich jiskru a barvu a chuť srovnáváte okamžitě. Chtě nechtě a bez ohledu na nejvyšší kvalitu obou, je vám jedno víno osobně bližší. Může to mít nečekaný výsledek," popisuje vlastní zkušenost Flamik. K zážitku patří i to, že restaurace, kde se duely konají, připraví k několika vybraným vínům nasnoubené kanapky. O účast na duelech mají zájem i zaměstnanci ze samotných vinařství, takže do prodeje je vpuštěn jen omezený počet vstupenek.

Akce se koná 29. září od 18 hodin. Vstupenky je možno koupit v e-shopu Nadace Partnerství.



Vinařství Stanislav Mádl



Rodina Stanislava Mádla se zabývá pěstováním vinné révy již po několik generací. Bohaté zkušenosti se zpracováním hroznů a výrobou vína vedly v roce 1993 k založení vinařské firmy. Rodinné vinařství dnes hospodaří na 25 hektarech vlastních vinic, převážně v katastru obce Velké Bílovice. Největší část produkce tvoří přívlastková vína bílých odrůd (Rulandské šedé, Veltlínské zelené, Tramín červený či Ryzlink rýnský), doplněná o některá vína červená (Cabernet Moravia, André či Frankovka). V neposlední řadě se vinařství pyšní velmi vyhledávaným a oceňovaným rosé. V současnosti přibyla i vína exkluzivní řady, která se vyrábějí pouze z nejlepších hroznů špičkových odrůd. Vinařství je naprosto technologicky soběstačné a k výrobě vína používá nejmodernější techniku a technologie - řízené kvašení apod. Vína zrají v nerezových tancích a pro školení některých odrůd se využívají dřevěné sudy barrique. V poslední době se vinařství přiklání k přírodnějšímu způsobu kvašení vína a minimalizuje se množství použitých ušlechtilých kvasinek. Tím vína zůstávají u odrůdově přirozené vůně a chutě.



VICAN rodinné vinařství



Nově vzniklé rodinné vinařství, jehož vinice najdete zejména na Mušlově. Mušličky, které tu zanechalo v dávné historii moře, najdeme i na etiketě. Protože majitelem vinařství je známý producent filmů a seriálů o víně T. Vican, narazíme tu na hravost na každém kroku – od mota "Veni, Vidi, Vican", přes grafické symboly v logu vinařství až po bohaté zvířecí osazenstvo farmy vybudované na bývalé střelnici Mušov, ve kterém nechybí ani osel. Na farmě vyrábí dcera Terezka skvělé domácí sýry, vína vznikají ve více než 100 letých sklepích v nedalekých Bavorech.

foto:ÂÂÂ Nadace Partnerství