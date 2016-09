V Olympii vystaví kostýmy z nejslavnějších filmových pohádek

Brno, 5. září 2016 – Jak se oblékaly princezny v pohádkách a jaké rekvizity se při natáčení pohádek používaly? V obchodním centru Olympia Brno to ukáže výstava pod názvem „Svět pohádek“, kde si mohou návštěvníci ve dnech 8.–25. září prohlédnout dochované originály kostýmů a rekvizit nejznámějších československých filmových pohádek.

V rámci interaktivní výstavy vstoupí návštěvníci do světa československých nebo koprodukčních filmových pohádek. Připravované scenérie z říše pohádek vtáhnou do děje fanoušky pohádkových příběhů. Průřez těmi nejznámějšími přiblíží právě expozice, na které nebudou chybět kostýmy z pohádek Tři oříšky pro Popelku, Princ a Večernice, Pyšná princezna, S čerty nejsou žerty nebo O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

K vidění budou pohádkové kostýmy z Barrandov Studia, jejichž autory jsou legendární kostýmní výtvarníci jako např. Theodor Pištěk (získal Oscara za kostýmy k filmu Amadeus), dále Jarmila Konečná, Marie Franková nebo Jan Kropáček. Vedle dekorací, rekvizit a samotných kostýmů, které patří do sbírky českého kulturního dědictví, je pro návštěvníky obchodního centra připraven také doprovodný program.

Doprovodné víkendové programy a soutěže

Za nejočekávanější kostýmy celé výstavy lze bezesporu označit originální svatební a plesové šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku, které nejsou běžně k vidění. Tyto šaty uvidí návštěvníci na výstavě o víkendu 24. a 25. září.

V neděli 25. září od 11 do 17 hodin proběhne zábavný program a soutěž od 14 do 17 hodin o hodnotné ceny. Hlavní soutěž ve skládání puzzle bude určena pro děti do 15 let v doprovodu rodičů, prarodičů nebo starších sourozenců. Prvních deset nejrychlejších soutěžících postoupí do finále, kde se rozhodne o celkovém vítězi. Nedělní program pak svou účastí obohatí herec Pavel Trávníček, který zároveň předá hlavní cenu vítězi. Po celý den bude kromě hlavní soutěže probíhat také stavba čokoládových komínů s charitativním podtextem. Malí i velcí zájemci budou mít možnost se zvážit na váze hříchů.

(red), foto: Obraz princezny Krasomily, Pyšná princezna, majetek Barrandov Studia, Kulturní dědictví