Brněnské firmy bojují o zaměstnance

Brno, 4. října 2016 - Rychle se rozvíjející město, kde jsou poptáváni hlavně technicky vysokoškolsky vzdělaní odborníci, ale kde si mohou vybírat i dělnické profese. Místo, kde se usazuje mnoho zahraničních firem, a to i včetně svého vedení. To je dnešní Brno. Vyplývá to z údajů personální agentury Grafton Recruitment.

Raketový rozvoj moravské metropole

Brno už přestalo být malým bratrem Prahy, naopak jde o slibně se rozvíjející město, které má co nabídnout. Stěhuje se sem stále více firem a poptávka po zaměstnancích stoupá. Podle Kateřiny Tkadlecové, regionální manažerky společnosti Grafton Recruitment, je prý situace na brněnském trhu práce pro zaměstnavatele přímo zoufalá: „Trh práce je v Brně vyčerpaný, zaměstnanci mají větší sebevědomí, dokáží komunikovat jasně své požadavky. Zaměstnanci se nebojí se udělat změnu a když přijde nabídka z agentury, jsou otevření si ji poslechnout. Mezi firmami panuje doslova boj o zaměstnance, a to na všech úrovních.“

Dle statistiky MPSV chybělo ve 2. čtvrtletí v Brně více než 4 400 lidí. Zhruba čtvrtinu z tohoto počtu představuje obsluha strojů a montéři, čtvrtinu lidé ve službách a čtvrtinu nekvalifikovaní dělníci a pomocná síla.

Agenturu volají i na absolventy

Podle údajů personální agentury Grafton Recruitment se v Brně aktuálně nejčastěji poptávají hlavně zaměstnanci s technickým vzděláním. Nově začal boj i o čerstvé absolventy, což se projevuje i tím, že firmy je začaly hledat přes agentury, a to i přesto, že si dosud absolventské pozice obsazovaly samy. Vyhráno mají v Brně hlavně absolventi technických směrů, ale ani ti, kteří studovali jinou školu, nejsou bez šance. Firmy totiž prakticky vždy poptávají plynulou znalost některého cizího jazyka, což mohou právě absolventi netechnických směrů nabídnout lépe. Na druhou stranu lidé s netechnickými školami musí zapomenout, že by se po škole umístili přímo do oboru, který studovali.

Vysoké manažery díky referencím

Růst Brna si vynutil také změnu při způsobu obsazování manažerských a top manažerských pozic. „Tyto pozice se obsazují nejčastěji na základě referencí. Počet oficiálně vypsaných výběrových řízení se proto snížil a firmy jdou spíše cestou přímého oslovování vytipovaných kontaktů,“ říká Tkadlecová s tím, že tento systém přímého oslovování se však v současnosti firmy snaží uplatňovat i na nejnižší dělnické pozice, například na nejvíce nedostatkové operátory výroby.

Situace na trhu je dle ní tak kritická, že je boj o každého kandidáta. Kritéria u těchto pozic šla tak dolů, že firmy slevují ze všech požadavků. Kandidáti například již nemusí umět číst technickou dokumentaci, což byl dříve pro podobné pozice požadavek naprosto běžný. „Často dochází až k absurdnímu zadání – člověk musí být důvěryhodný a hlavně musí dokázat docházet do práce,“ komentuje Tkadlecová.

Podnikové služby rostou

V Brně silně roste nejen výrobní segment, ale také sektor sdílených podnikových služeb. V současnosti v podnikových službách v Brně působí zhruba 15 000 zaměstnanců a v příštím roce se očekává asi 20% růst. Do tohoto segmentu lze přitom umístit jak technicky, tak netechnicky vzdělané kandidáty. „V centrech podnikových služeb najdete více i méně specializované pozice. Důležitým požadavkem je cizí jazyk. Naštěstí univerzity ve městě produkují dostatek jazykově vybavených kandidátů a Brno je také zajímavé pro cizince. Do tohoto sektoru tak často obsazujeme i kandidáty ze zahraničí, kteří ani nemluví česky, ale požadovaným jazykem a angličtinou,“ dodává Tkadlecová.

Plat a benefity jako základ

Zaměstnavatelé, kteří budou v Brně otvírat nové pozice musí myslet především na to, aby vhodně nastavili nabízené pracovní podmínky, na kterých závisí to, jak budou zaměstnance dlouho hledat: „Čas hledání souvisí s nastavením platové struktury a benefitů. Dnes tyto aspekty hrají velkou roli, finance musí být minimálně v průměru, jinak se hledání zaměstnance výrazně komplikuje. Důležitá je pro kandidáta také firemní kultura a možnost osobního rozvoje. Pokud jsou podmínky dobře nastaveny, může nábor trvat kolem 4 týdnů, pokud ne, klidně výrazně déle, až 4 měsíce,“ prohlásila Tkadlecová.

Hledají se ti, co hledají

Jaké jsou ještě další nově hojně poptávané pozice v moravské metropoli? „Zaznamenali jsme vzestup stavebnictví, které jinak reaguje citlivě na výkyvy ekonomické úrovně. Dále pociťujeme výraznou poptávku po IT specialistech, ale stále častěji se tím pádem objevují také poptávky po pozicích těch, kteří mají specialisty hledat. Je tedy velký boom IT recruiterů. Každá IT firma, která nemůže najít lidi, má tuto pozici stále otevřenou,“ uzavřela Kateřina Tkadlecová.

(red)

Public relations Výstava o největším dobrodružství lidstva - Cosmos Discovery měla světovou premiéru 12. 9. na Slovensku Na světové výstavě kosmonautiky Cosmos Discovery prožijete opravdové příběhy hrdinů, kteří překročili hranici atmosféry. Dotknete se Měsíce, usednete do řídící kabiny raketoplánu, vstoupíte na palubu vesmírné stanice. Čeká vás skvělá zábava i mnoho nových poznatků pro celou rodinu. Celý článek...

Vyšlo v Brno Business & Style