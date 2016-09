FPD Group: Chceme být vinařskou jedničkou

K obratu bezmála jedné miliardy korun se má už letos přiblížit skupina firem z oblasti pěstování, zpracování a prodeje vína vlastněných silnou finanční skupinou FPD Group. Její novou akvizicí se nedávno stala společnost Neoklas. Ta ve slovácké vinařské oblasti hospodaří na 345 hektarech vinic a celou produkci zpracovává ve vlastním moderním výrobním závodě v jihomoravských Šardicích s kapacitou 3 milióny litrů vína. Díky uzavřenému obchodu v řádech stovek miliónů korun vznikla na tuzemském trhu s vínem a vinnými produkty druhá nejsilnější skupina. Jedničkou zůstává německá společnost Bohemia Sekt. Do portfolia FPD Group patří vedle Neoklasu i Vinařství Mutěnice.

„Doposud jsme se soustředili na import a stáčení kvalitních vín za příznivé ceny. S akvizicí Neoklasu rozšiřujeme zásadním způsobem naše produktové portfolio o vína moravského původu. Činíme tak zejména s ohledem na raketově rostoucí spotřebu právě moravského vína," vysvětluje transakci Tomáš Šupa, managing partner FPD Group, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Můžete stručně představit finanční a investiční skupinu FPD Group?

Společnost FPD je mezinárodní korporace, působící ve 13 zemích světa v Evropě, Asii a Severní Americe. V současné době je aktivní v celé řadě sektorů včetně sektorů hotely a služby, nemovitosti a realitní development, média a zábavní průmysl, produkce a výroba a finanční služby. Aktiva skupiny FPD Group převyšují částku 400 miliónů eur.

FPD má tedy velmi široké portfolio. Proč právě vinařství a Neoklas?

Oblast vinařství je rostoucí segment trhu, kde se roční obrat pohybuje v miliardách korun. Konkrétně pro Šardice jsme se rozhodli především kvůli dlouholeté tradici ve výrobě vína, kterou Neoklas má, ve spojení s moderním areálem a kvalitními značkami vína, jako jsou Augustiniánské sklepy či vinný sklep Sovín. Významným plusem při rozhodování bylo vlastnictví 340 hektarů vinic, které mají zajímavou strukturu odrůd a polohu. Nezanedbatelným důvodem byl také výrazně stoupající trend spotřeby domácího čili moravského vína, který v České republice přetrvává, jak na tuzemském trhu, tak i např. na Slovensku.

Jaký je systém práce ve dvou poměrně velkých výrobních závodech?

Koordinace dvou velkých vinařských závodů není jednoduchá. Musíme si uvědomit, že jde o řízení téměř 200 pracovníků a jen skladové zásoby se pohybují těsně pod úrovní 10 miliónů litrů vína v několika desítkách druhů. Na druhé straně nám to umožňuje zcela oddělit dovozové víno od vína moravského. To se mnohým velkým vinařstvím stále nedaří.

Jaký je vlastně český trh s vínem?

Český trh s vínem se vyvíjí tak, jako všechny ostatní oblasti trhu. Ročně se v Čechách vypije 200 miliónů litrů vína. Možná, že i více. Z toho 70 % představuje víno, které je do České republiky dováženo, a jenom 30 % je vypěstováno a vyrobeno u nás. Důvodem tohoto poměru je nedostatek vinic, s ohledem na spotřebu. Dle mého názoru je tento trend nezvratný, jak kvůli směrnicím Evropské unie, možnostem českých podniků, ale i kvůli cenám vinic a nákladům spojeným s výsadbou vinic. To byly důvody, proč FPD Group investovala do vinařské oblasti a v tomto trendu pokračuje jak investováním do podniku na stáčení dovozového vína, tak i do podniku s vinicemi a uzavřeným cyklem výroby moravského vína. Z pohledu našich investic jsme vyhodnotili, že věnovat se pouze jedné části vinařské oblasti představuje investiční riziko, proto směřujeme do obou oblastí.

Co tolik diskutovaná kvalita vína prodávaného v ČR?

Začnu Neoklasem, který je zaměřen na výrobu moravského vína. V tomto podniku, ale i obecně v oblasti výroby moravského vína, dlouhodobé problémy nejsou. Momentálně pracujeme na zlepšení kvality vína natolik, aby uspěla v mezinárodních soutěžích, jelikož jsou naše vína umístěna ve všech obchodních řetězcích.

Na druhé straně ve Vinařství Mutěnice razíme politiku boje proti dovozu hotových zahraničních produktů. Zvolili jsme cestu stáčení dováženého vína přímo v našem zrekonstruovaném a zmodernizovaném podniku. Tento proces umožňuje státním kontrolním orgánům trvalou a jednoduchou kontrolu kvality námi stáčeného vína. Není to ale pouze o procesu stáčení, ale o komplexním procesu výroby, skladování a distribuci dovezeného vína. O našich výsledcích hovoří například i vyhraný mezinárodní tendr pro obchodní řetězec TESCO, který byl spojen s celkovým auditem společnosti.

Alena Štěpánková