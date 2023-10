První městské florbalové derby vyšlo lépe soupeřkám

Brno, 17. října 2023 – Sobotní 7. kolo florbalové Extraligy žen nabídlo městské derby, ve kterém se ženský A-tým utkal s brněnským rivalem Bulldogs Brno. Atraktivní utkání pro diváky nabídlo spoustu soubojů, branek a také nervy drásající průběh. Židenice sice vstoupily do utkání lépe, ale do vítězného konce jej dotáhl soupeř.

Bulldogs Brno vs. K1 Florbal Židenice 9:7 (4:4; 4:2; 1:1)

V sobotu se na SportPointu v Brně odehrálo 7. kolo Extraligy žen v duchu městského derby. Židenice se utkaly s Bulldogs Brno po roční pauze, kdy válčily v první lize poté, co je právě hráčky Bulldogs z nejvyšší soutěže vyřadily. Souboj těchto dvou týmů byl ostrý a zpočátku byly dominantnější Židenice. Hned v úvodu utkání jim byl nabídnut samostatný nájezd, kterého se ujala kapitánka Janečková a poradila si s chytající Krištofovou, kterou moc dobře zná z dob, kdy Krištofová nastupovala v barvách Židenic.

Hned 3 minuty poté se z půlky urvala Bílá, která také překonala Krištofovou a zajistila pro tým dvoubrankový náskok. Židenice dál pokračovaly ve střelecké náladě, když se míček po střele Bíle odrazil od Krištofové, nejrychleji se zorientovala Janečková a dostala tak míček znovu do branky. V první polovině první třetiny tak Židenice vedly 3:0.

Nastal však zvrat. Nejdříve z předbrankového prostoru snížila Anna Brucháčková, poté se podařilo Stuchlíkové vymanit ze svárů dvou bránících a zrežírovala tak akci, kterou následně sama i úspěšně zakončila. Židenicím začalo téct do bot, avšak hned z buly se opět prosadila Janečková a zkompletovala tak svůj hattrick a získala tak alespoň dvoubrankové vedení zpátky. Do konce prvního dějství zbývala minuta a půl, když se z nedůrazu před brankou prosadila Sigmundová. Ještě do konce třetí třetiny dokázaly hráčky Bulldogs dorovnat stav na 4:4 a Židenice tak ztratily svůj slibný gólový náskok.

Druhá část lépe sedla soupeři. Hned v úvodních minutách se prosadila Ema Brucháčková. Poté následovala delší pasáž bez gólu, ve které se však Židenice snažily prosadit a vyrovnat. To se povedlo v polovině druhé části sestrám Jahodovým. Ty svojí aktivitou donutily soupeře k chybné rozehrávce, kterou dokázaly s chladnou hlavou potrestat. Zásluhou Moniky Jahodové se tak mohly Dračice znovu nadechnout a utkání stále strhnout do své režie. Chvíli na to ale chybovaly v obranném pásmu i Židenice.

Zprvu se zdálo, že nebezpečí je zažehnáno, avšak odražený míček se dokutálel až k Anně Brucháčkové, která si svoji precizní střelu dostatečně připravila a nemohla se mýlit. Druhá chyba v židenické rozehrávce znamenala opět trest. Toho se ujala Machálková, která připravila akci pro sestry Brucháčkovy a Anna se tak mohla radovat ze završení hattricku. Ještě v té samé minutě se ale prosadilo i židenické sesterské duo. O branku se tentokrát postarala Klára Jahodová a gól znovu pramenil z dobré práce na půlce soupeře, kterého donutily opět k nepřesnostem. V závěru třetiny se soupeři podařilo znovu skórovat po nedůrazu před bránou. Tentokrát odcházely Židenice do šatny s dvougólovou ztrátou a dorovnání skóre se tak nekonalo.

V posledním dějství se pokusila snížit stav utkání Janečková a po přihrávce Bílé brankářku překonala. To ale bylo ze strany Židenic všechno. Naopak Bulldogs se podařilo dopravit skákající míček do brány a tím navýšili a uzavřeli skóre zápasu na výsledných 9:7.

Toto utkání nabídlo spoustu gólů a skvělou atmosféru. Pro Židenice však skončilo nešťastně a další body do tabulky si tak nezapsaly ani tentokrát. Nová příležitost se naskytne až v neděli 29. 10. v 16:30 proti pražskému soupeři FbŠ Bohemians na brněnské STAREZ ARÉNĚ VODOVA. Mezi tím ještě ženy čeká ve středu 18. 10. pohárové utkání v Nehvizdech proti Prague Tigers. Na druhé kolo městského derby, které budou hostit Židenice, se můžete těšit po novém roce, konkrétně 20. 1. 2024.