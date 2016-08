Pravidelné letní otevřené sklepy

Léto je ideálním obdobím k cestování za vínem. Morava i Čechy nabízejí celou řadu tradičních i nových akcí spojených s ochutnávkami. Někde však šli vinaři ještě dál a připravili dlouhodobý ucelený program. Inspirujte se následujícími tipy a navštivte naše malebné vinařské vesnice. Po celé léto, a často i podzim, zde narazíte na vinaře, který vám rád ukáže sklep a nechá okoštovat své víno. A každý už ví, že víno chutná nejlépe tam, kde se zrodí.

Vinaři v Dolních Dunajovicích a Březí připravili pro návštěvníky a milovníky vín možnost posezení s ochutnávkou vín ve vinném sklepě. Letní otevřené sklepy probíhají do 28. srpna. Každý týden je otevřeno po jednom vinařství v obou obcích, není třeba se objednávat. Platí se jen ochutnávka ve vinařství. Aktuální rozpis otevřených sklepů je na webu spolku vinařů Dunajovské kopce.

V rámci akce Léto v Terezínských sklepech je každý víkend až do 28. srpna otevřen alespoň jeden z vinných sklepů. Hosté si můžou prohlédnout historické sklepy, poznat osobně jednotlivé vinaře a ochutnat místní vína. Většina sklepů v Terezíně má otevřeno i mimo garantované termíny (sobota 10–18 hodin a neděle 10–15 hodin). Individuální návštěva s ochutnávkou je možná po předchozí domluvě v každém sklepě.

Akce Do sklepa na Moravu je ochutnávkou vín na cyklotrase vedoucí přes Moravskou Novou Ves, která probíhá až do 28. srpna vždy od pátku do neděle, od 17 do 21 hodin. Menší rodinná vinařství otvírají postupně své vinné sklepy veřejnosti a nabízejí degustace vín vedené přímo vinařem. Ochutnávku vína lze také objednat mimo rozpis a po celý týden. Bližší informace jsou k dispozici na webu sdružení Vinaříček.

Ochutnávka mutěnských vín probíhá do 30. srpna ve vinných sklepích Pod Búdami v Mutěnicích. Od pátku do neděle mají otevřeno vždy dva sklepy, ve kterých mají návštěvníci možnost ochutnat po 6 až 10 vzorcích vín. Otevřeno je v pátek od 17 do 21 hodin, v sobotu od 14 do 21 hodina v neděli od 14 do 19 hodin. Po telefonické dohodě otevřou i v týdnu.

Hustopeče, město dobrého vína, nabízí v průběhu letních prázdnin, tedy až do 31. srpna, návštěvu zdejších vinných sklípků ve vinařských uličkách Na Hradbách a Vinařská. Každý den jsou otevřeny 2 jiné sklípky, kde majitelé nabízejí svá vína od 18 do 21 hodin, dle dohody i déle.

Léto otevřených sklepů v Pavlově probíhá až do 4. září, vždy v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 14 hodin. Každý týden má otevřeno jedno vinařství. Při návštěvě mají zájemci možnost prohlédnout si historické sklepy, poznat osobně jednotlivé vinaře, ochutnat skvělá pavlovská vína a samozřejmě si je také nakoupit do svého vinného archivu. K ochutnání je zpravidla 10 až 12 vzorků. Návštěvu lze po předchozí domluvě uskutečnit ve všech vinařstvích i mimo garantovaný termín.

Až do 7. září se koná akce s názvem Za vinařem do Velkých Bílovic, kdy se postupně představí 50 vinařství. Každý týden od čtvrtka do středy otvírá 3 až 5 vinařství, vždy od 13 do 19 hodin. Návštěvníci zde mají možnost degustovat minimálně 8 druhů vín za 150 Kč. Rozpis vinařů a více informací o akci je na webu sdružení Velkobílovičtí vinaři.

Akce do Blatnice k vinařovi je putovní štafeta otevřených sklepů, která probíhá do 11. září v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem a v areálu vinných sklepů Stará hora. Každý víkend vždy v pátek od 17 do 19 hodin, v sobotu od 13 do 19 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin je otevřen minimálně jeden vinný sklep, kde probíhají ochutnávky vína přímo u vinaře. Vstupné je 100 Kč a zahrnuje ochutnávku minimálně 6 vzorků lahvových vín.

Vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic otevírají své sklepy každý den až do 2. října. Během akce Letní otevřené sklepy jsou pro veřejnost od 18 do 21 hodin otevřená vždy dvě vinařství. Po dohodě však ochotně otevře každý z vinařů. Milovníkům dobrého vína se tak naskýtá možnost ochutnat místní vína během jejich letní dovolené. Více informací je na webu spolku.

Na skok k mikuleckému vinaři je akce organizovaná profesionálními vinařstvími v Mikulčicích, která probíhá až do 2. října a garantuje každodenní možnost návštěvy a ochutnávky vín v jednom otevřeném sklepě. Otevřeno je vždy od 13 do 19 hodin, telefonicky lze s vinařem dohodnout i jiný termín. Díky této akci mohou mít zájemci vinaře takříkajíc pro sebe bez stresu větších akcí. Aktuální seznam otevřených vinařství je na webu sdružení Mikulečtí vinaři.

Vždy od pátku do neděle, a po předchozí domluvě i jindy, mají zájemci možnost navštívit nejméně jeden sklep některého z malovinařů v Šidlenách v Miloticích. Ti nabízejí možnost prohlídky sklepa, posezení, degustace a koupě vína. Sezónní služba otevřených sklepů končí 7. října, den před slavným burčákovým pochodem.

Až do 16. října se pro všechny milovníky vína otevírají vinné sklepy vinařů z Nového Šaldorfu. Každý den v týdnu je od 17 do 21 hodin otevřen alespoň jeden sklep Novošaldorfska a nabízí příjemné posezení, degustaci vín a občerstvení podle individuální nabídky vinaře. Rozpis je na webu spolku Šaldorfské sklepy.

Jan Přikryl

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript