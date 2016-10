Na Masarykově okruhu se poprvé v historii pojede 24hodinový závod

Brno, 6. října 2016 - Ještě nikdy v motoristické historii se v České republice nejel okruhový závod v tradičním čtyřiadvacetihodinovém formátu. To se změní v sobotu 15. října, kdy odstartuje tradiční finále sezony Masarykova okruhu – Epilog. Po loňském zápisu do kalendáře prestižních 24H Series a dvanáctihodinovém „nultém“ ročníku, Brno letos hostí plnohodnotný čtyřiadvacetihodinový závod.

Na start závodu se v sobotu 15. října přesně v poledne postaví víc jak třicet závodních posádek z celého světa. Mezi nimi pak bude i několik českých týmů, z nichž minimálně jeden si bude pomýšlet na nejvyšší stupeň. Tým Scuderia Praha bude v Brně obhajovat loňské vítězství, které jejich Ferrari 458 Italia vybojovalo před německým Hofor Racing na Mercedesu. Za volantem se bude střídat „mezinárodní“ posádka, jejíž oporou bude český závodník Josef Král. Ten na Masarykově okruhu naposledy závodil před třemi roky ve formulové sérii AutoGP, letos pak týmu pomáhal i v dalších závodech sezony 24H Series.

Čeští fanoušci budou sledovat i rakouskou posádku True-Racing. Za volantem speciálu KTM X-BOW GT4 se totiž bude střídat i Tomáše Enge. Ten měl startovat i v loňské dvanáctihodinovce, po havárii svého týmového kolegy v pátečních trénincích ale tým musel účast v závodu kvůli zničenému šasí auta vzdát.

Jako v Le Mans: fanoušci můžou nocovat na tribuně

Pro fanoušky se Masarykův okruh otevře na celých 24 hodin. „Inspirovali jsme se u těch, kteří mají se čtyřiadvacetihodinovkami největší zkušenosti – ve francouzském Le Mans. Pro fanoušky otevřeme improvizovaný kemp, který bude na zadní části horní plochy tribuny C. V kempu budou připravena dvě velká ohniště i s otopem, k dispozici samozřejmě budou i sociální zařízení a občerstvení,“ popisuje manažerka závodu Jana Božková. Do přední části tribuny půjde najet autem, lidé tedy mohou závod sledovat i z nich a zůstat tak v teple.

V samotném paddocku bude pro návštěvníky připraven doprovodný program. „Protože už je pokročilý podzim, většina doprovodného programu se bude odehrávat v sálu nad boxy. Snažili jsme se najít aktivity, které zabaví celé rodiny. Děti si budou moci zajezdit s RC modely, nebo na závodním simulátoru jízdy po Masarykově okruhu. Ženy pak budou moci využít kosmetického poradenství a nechat se profesionálně nalíčit,“ vypočítává Jana Božková. Tradiční dětský koutek s omalovánkami bude tentokrát zaměřen i na dospělé, patronát nad ním převzal jeden z předních českých eshopů s omalovánkami pro děti i dospělé krajinaomalovanek.cz.

Tradičním doplňkem vytrvalostních závodů na Masarykově okruhu je „okruhové kino“. V něm po celý den poběží filmy a dokumenty se závodní tématikou, mimo provoz bude pouze v noci, kdy sál využijí střídající se služby obsluhy trati.

S VIP vstupenkou i na nepřístupná místa

Vstupenka na celý závodní víkend je v prodeji za 300 korun a zahrnuje i parkovné nebo možnost přenocovat na tribuně. Její držitelé se dostanou i do paddocku. Automotodrom Brno vydal na Epilog 24H i speciální VIP vstupenku, která kromě vstupu do komfortního salonku a celodenního cateringu zahrnuje i řadu atraktivních doprovodných aktivit. „Její držitelé se mohou projet v mikrobusu přímo podél trati, dostanou se i na startovní rošt závodu a budou moci soutěžit o svezení v safety car nebo návštěvu boxu týmu Scuderia Praha,“ nastínil marketingový ředitel Automotodromu Brno Michal Klouda. Vstupenka je do 12. října v prodeji za 1790 korun, přímo na místě bude stát o 770 korun víc.

Pro fanoušky budou připraveny dvě velkoplošné obrazovky – naproti tribunám T3 a C. Z centra města je pak na start závodu zdarma doveze mimořádná autobusová linka 400.

Změny v kalendáři: Czech Drift Series už tento týden a přesunutá vzpomínka na Marca Simoncelliho

Kvůli rozšíření závodu Epilog na čtyřiadvacetihodinový formát musel Automotodrom Brno upravit kalendář akcí letošního roku. Závod Czech Drift Series se tak jede již tento víkend 8. a 9. října. Fanoušci se mohou těšit opět na středoevropskou drifterskou elitu, která své umění nově předvede na více úsecích trati. Zatímco kategorie STREET má závodní sekci dál v úseku pod tribunou C, kategorii PRO čeká atraktivní závod od Schwantzovy zatáčky zrádným „esíčkem“ směrem do stoupání k cílové rovině. Okruh je pro veřejnost otevřen oba dny, jednodenní vstupné činí 150 korun. Návštěvníci pak na okruhu mohou využít i takzvané „drift taxi“ – za poplatek je profesionální závodníci svezou driftem po Masarykově okruhu.

Změna se dotkla i vzpomínkové akce na Marca Simoncelliho, která byla vždy spojena s pokusem o překonání rekordu v počtu motorek na dráze a motocyklovými jízdami veřejnosti. „Akci jsme přesunuli do nejbližšího možného víkendového termínu, tedy na 28. října. Vzhledem k tomu, že je v té době riziko horšího počasí, akci uspořádáme pouze jako vzpomínkovou jízdu. Pro návštěvníky připravíme jako každý rok účastnické samolepky, cílem není ale překonávat rekordy, jen zavzpomínat na fenomenálního závodníka, který před pěti roky v Brně poprvé stál na podiu v MotoGP a ještě téhož roku zahynul po nehodě v závodu MotoGP v Malajsii,“ vysvětlil Klouda.

