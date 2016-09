Bachův varhanní podzim již posedmé

Virtuózní výkony a přitažlivá dramaturgie čekají návštěvníky sedmého ročníku festivalu Bachův varhanní podzim. S mottem „Bach napříč krajem" bude festival procházet územím osmi krajů České republiky po celý říjen.

Dvacet jedna koncertů varhanní nebo komorní hudby se uskuteční v půvabném prostředí kostelů nebo zámků v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci a dalších městech. Pozvání přijali jak přední čeští varhaníci, tak významní zahraniční hosté.

Zmiňme nejzajímavější z brněnských koncertů:

mezinárodní lesk přinese do Brna slovinská varhanice Renata Bauer. Tato temperamentní žena z Ljubliany oživí jedny z nejlepších varhan ve střední Evropě na zahajovacím koncertě 5. 10. 2016 v jezuitském kostele.

Prominentní německý varhaník Martin Schmeding k nám zavítá z Lipska, Mekky varhanní hudby 11. 10. 2016. Svým napínavě nastaveným programem vzdá hold letošnímu jubilantovi W. A. Mozartovi.

Kdy má člověk příležitost zažít soutěž mezi romantickým velikánem a živým varhaníkem? David Postránecký má odvahu vstoupit do napínavého zápasu o to, kdo lépe zachytí jméno B-A-C-H, zda Max Reger ve své psané skladbě nebo on ve své živé improvizaci? Souboj se odehraje v prostorách mohutné brněnské baziliky 18. 10. 2016.

V atraktivním prostředí funkcionalisticky luxusní vily Stiassny zazní barokní Bach. Jaké světlo vrhá nová a exkluzivní spolupráce Jana Talicha, houslisty a šéfdirigenta Jihočeské filharmonie, s cembalistkou Barbarou Maria Willi? Nenechte si ujít jeden z nejintimnějších večerů festivalu 19. 10. 2016.

Preto fagotto: čtyři krásné dívky se čtyřmi fagoty nadchnou jak příznivce vážné hudby, tak fanoušky lehčích žánrů. Dokážete si představit, jak zní setkání Bacha s Gershwinem či Purcella s Jamesem Bondem? Uměleckoprůmyslové muzeum zažije horkou noc 26. 10. 2016.

Bachova hudba je dobrou kořistí pro jazzové hudebníky. Jak blízko zůstane mladistvé trio Konvička, Urbánek, Korman u starého mistra a jak moc zabrousí do nových vod? Přijďte fandit mladým talentům na závěrečný koncert festivalu do Červeného kostela 30. 10. 2016.

Všechny koncerty festivalu:

5. 10. Brno RENATA BAUER (Slovinsko) – varhany

(Slovinsko) – varhany 6. 10. Zlín–Štípa PETR KOLAŘ – varhany

– varhany 7. 10. Jihlava MARTIN JAKUBÍČEK – varhany

– varhany 8. 10. Český Krumlov ROBERT HUGO – varhany

– varhany 9. 10. Doubravník PAVEL KOHOUT – varhany

– varhany 11. 10. Brno MARTIN SCHMEDING (Německo) – varhany

(Německo) – varhany 12. 10. Olomouc ONDŘEJ HORŇAS – varhany

– varhany 13. 10. Slavkov u Brna BRNO BAROQUE TRIO

14. 10. Liberec JOSEF ZIMKA – trubka, MAREK PAĽA – varhany

– trubka, – varhany 15. 10. Jablonec nad Nisou KATT – KATEŘINA CHROBOKOVÁ – varhany

– varhany 16. 10. Mikulov VILÉM VEVERKA – hoboj, B. M. WILLI – cembalo

– hoboj, – cembalo 17. 10. Praha PETER FRISÉE (Rakousko) – varhany

(Rakousko) – varhany 18. 10. Brno DAVID POSTRÁNECKÝ – varhany

– varhany 19. 10. Brno JAN TALICH – housle, B. M. WILLI – varhanní pozitiv

– housle, – varhanní pozitiv 20. 10. Žďár nad Sázavou VILÉM VEVERKA – hoboj, B. M. WILLI – cembalo

– hoboj, – cembalo 21. 10. České Budějovice JAN TALICH – housle, B. M. WILLI – cembalo

– housle, – cembalo 22. 10. Pardubice VILÉM VEVERKA – hoboj, B. M. WILLI – cembalo

– hoboj, – cembalo 23. 10. Valtice BARBORA ŠANCOVÁ – soprán, PETRA KUJALOVÁ – varhany

– soprán, – varhany 26. 10. Brno PRETO FAGOTTO – fagotové kvarteto

– fagotové kvarteto 29. 10. Třebíč JAN TALICH – housle, B. M. WILLI – cembalo

– housle, – cembalo 30. 10. Brno KONVIČKA, URBÁNEK, KORMAN TRIO – jazzové trio

Více informací na www.bachuvpodzim.cz.

Vstupenky k dispozici na Ticketstream.cz a na místě před koncertem.