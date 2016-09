Gate Crasher slaví jubileum a na Flédě pokřtí novou desku #nevynechas

Brno, 14. září 2016 - Brněnská kapela Gate Crasher letos slaví 10 let od vydání prvního studiového alba. A jak lépe oslavit takové výročí, než zbrusu novou deskou, na kterou fanoušci již nějakou dobu čekají. Večírek k 10 rokům kapely a zároveň křest novinky nesoucí název #nevynechas se uskuteční v sobotu 24. září na brněnské Flédě.

Gate Crasher si od roku 2006, kdy vydali debutovou desku Chocolate rabbit, na svůj účet připsali celou řadu “zářezů”. Do povědomí se dostali nejen díky hostování na koncertech zahraničních megahvězd (Aerosmith, Iron Maiden, Deep Purple, Ozzy Osbourne, Lordi), ale především díky několika vydaným deskám a stovkám odehraných koncertů a festivalů. Gate Crasher jsou navíc plně přesvědčeni, že tím, kdo jim dodává energii, jsou jejich fanoušci.

“Vždycky nám bylo jasné, že fanoušci jsou naším motorem a všechno to děláme hlavně pro ně. To oni nám umožnili tady celých těch 10 let existovat a my si toho nesmírně vážíme!” upřesňuje frontman Ondra Novák. Novinka #nevynechas bude symbolicky obsahovat 10 nových písní, včetně již zveřejněného singlu Večírek a světlo světa spatří 24. 9. Stejně jako předchozí album Bitterfly bude celá v češtině. Samotný křest proběhne v brněnském klubu Fléda a kapela slibuje velmi speciální večer. Kromě extra dlouhého koncertního setu se můžete těšit například na prvního zveřejněného hosta Yettyho z kapely Morčata na útěku.

“Je to křest desky, ale zároveň taky oslava deseti let kapely, takže program bude takový koktejl z písniček z nové desky, pak z písniček, které jsou standartní součástí každého našeho vystoupení a do toho vykopeme pár těch, co jsme už nějakou dobu nehráli. A určitě si necháme místo na nějaké překvapení. Co se týká hostů, zatím prozradíme jen Yetťáka. Jeli jsme spolu teď jarní turné a známe se strašně dlouhou dobu, takže byl jasná volba a jsme rádi, že na naši nabídku kývnul,” vysvětluje Ondra Novák.

Další zajímavostí bude to, že desku s kapelou kromě hostů pokřtí přímo někteří vybraní fanoušci. Tito šťastlivci budou během září “zvoleni” v soutěžích probíhajících na Facebookovém profilu kapely. Na podzim pak Gate Crasher můžete vidět na společném turné s populárními Harlej.

Foto: archív Gate Crasher