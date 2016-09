Brno patří Janáčkovi

Jen málokterý skladatel spojil svůj život a tvůrčí činnost s jedním městem jako Leoš Janáček s Brnem. Prožil zde převážnou část svého života a neúnavně se věnoval nejen umělecké práci, ale i organizaci kulturního života a pedagogické činnosti. Jeho odkaz stále žije a věnuje se mu velká pozornost. Tento podzim je před námi 5. ročník mezinárodního festivalu Janáček Brno 2016, který pořádá Národní divadlo Brno, ale milovníky Janáčkovy hudby během první poloviny operní sezony čeká mnohem víc.

Ještě než vypukne dvanáct dnů trvající festival nabitý špičkovými produkcemi i koncerty, jako první představení sezony uvede operní soubor inscenaci jedné z nejoblíbenějších Janáčkových oper Její pastorkyňu. S Pavlou Vykopalovou jako Jenůfkou, Szilvií Rálik v roli Kostelničky a Jaroslavem Březinou, který za roli Laca právě v této inscenaci získal letos cenu Thálie, to bude určitě představení, které stojí za to zhlédnout. Její pastorkyňu budou mít diváci možnost v této sezoně vidět jen dvakrát v září a v říjnu jako slavnostní závěr festivalu, protože operní soubor od sezony 2016/17 přechází na nový způsob hraní, tzv. bloky, kdy je jeden titul uveden několikrát vždy v krátkém časovém období. Je to systém osvědčený ve velkých zahraničních divadlech, který umožní nabízet divákům představení ve vysoké umělecké kvalitě. Proto kalendáře do ruky, neboť bohatá nabídka janáčkovských titulů zdaleka nekončí a byla by škoda, kdyby něco uniklo.

Festival zahájí premiéra inscenace Káti Kabanové. Jde o skutečně mimořádnou událost, protože poprvé český soubor nastuduje produkci světoznámého režiséra Roberta Carsena. Jeho Káťa Kabanová vznikla původně pro Vlámskou operu, ale od své premiéry už dobyla např. Madrid či milánskou La Scalu. A není divu, výtvarně čistá a jednoduchá scéna, jejíž nejdůležitější částí je jeviště zcela pokryté vodou evokující řeku Volhu, ale i Kátiny emoce, ve spojení s detailně propracovanými postavami a Carsenovou osobitou poetikou, představuje jedinečné zpracování jedné z nejkrásnějších Janáčkových oper. Titulní roli nastuduje Pavla Vykopalová a v dalších rolích se můžeme těšit na Evu Urbanovou (Kabanicha), dánského tenoristu Magnuse Vigilia (Boris) nebo Jiřího Sulženka (Dikoj). Na festivalu zazní Káťa Kabanová dvakrát a do konce sezony ji diváci budou mít možnost vidět 28. října a 21. a 22. listopadu.

Její pastorkyňa, foto: Patrik Borecký

Festival také přivítá vzácného hosta. Operní soubor Státního divadla Norimberk nepřijíždí na festival poprvé, už v roce 2010 zde uvedl vynikající inscenaci Janáčkovy Věci Makropulos. Tentokrát se vrací s novou produkcí Janáčkovy opery Z mrtvého domu, která vznikla v hudebním nastudování generálního hudebního ředitele Marcuse Bosche a v režii Calixta Bieita. Španělský režisér Bieito je znám pro své radikální interpretace klasických oper a norimberská inscenace Z mrtvého domu bude rozhodně zajímavým protipólem Carsenovy Káti Kabanové.

Festivalem ale janáčkovské hody nekončí. Na závěr roku se na jeviště Janáčkova divadla vrátí krásná inscenace Věci Makropulos, opery, k jejíž nešťastné hrdince měl Janáček velmi blízký vztah. Inscenace byla uvedena poprvé na festivalu Janáček Brno 2014 a jejími tvůrci jsou jeden z nejlepších českých režisérů David Radok a šéfdirigent operního souboru Marko Ivanović. Inscenace, jejíž televizní záznam získal v rámci festivalu Zlatá Praha cenu Český křišťál, vznikla ve spolupráci s Operou Göteborg a v prosincovém provedení se v roli Eliny Makropulos představí právě hvězda švédské opery Annalena Persson. Věc Makropulos budou moci vidět diváci v této sezoně pouze 19. a 20. prosince, protože pak ji čeká dlouhá cesta do dalekého Hongkongu. Tam ji soubor brněnské opery uvede na 45. ročníku jednoho z nejprestižnějších festivalů Hong Kong Arts Festival.

Vyšlo v Brno Business & Style