DB Schenker otevírá nový moderní terminál v Blučině u Brna

Brno/Blučina, 6. října 2016 - Mezinárodní poskytovatel logistických služeb DB Schenker otevřel v obci Blučina na Brněnsku další ze svých moderních skladových terminálů. Nová pobočka je svým strategickým umístěním ideální pro zásobování po České republice, případně ostatních zemí střední Evropy.

DB Schenker investoval částku 5 milionů eur do nového skladu kategorie A+ o rozloze přes 8 500 m2, který se nachází v CTParku Blučina u dálnice D2. Díky svému umístění je sklad velmi dobře napojený na dálniční síť a může tak sloužit jako distribuční centrum pro klienty v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku nebo Rakousku. ÂÂ

„S kapacitou až 5 500 paletových míst, certifikací HACCP pro bezpečnost potravin a špičkovým bezpečnostním systémem pro skladování zboží s vysokou hodnotou a citlivého zboží jde o jeden z našich nejmodernějších a nejlépe vybavených skladů. Pracovat zde bude více než sedmdesát zaměstnanců,“ říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker.

Součástí areálu je i cross-dockový sklad o rozloze 2 545m2 s dvaceti devíti hydraulickými rampami. V logistickém skladu o výšce 10 m je pak dalších osm ramp. Ze skladu s nepřetržitým provozem lze kdykoliv dodávat zboží do Vídně za hodinu a půl, do Prahy za bezmála dvě hodiny, v Ostravě může být zboží za něco málo přes jednu hodinu, přeprava do Bratislavy pak trvá jednu hodinu a čtyřicet minut.

DB Schenker otevřením tohoto nového skladu pokračuje v rozšiřování svých skladových ploch, zkvalitňování služeb a zvyšování kapacity své přepravní sítě v České republice.

